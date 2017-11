Pro pořízení palubní kamery mluví řada důvodů. Je to spolehlivý pomocník na cestách a oceníte ho především v případě dopravní kolize.

Konec nejasností

Moderní technologie poskytnou řadu důkazů k identifikaci viníka a rozřešení sporných situací. Kamery do auta mohou dokonce posloužit v případě pojistného podvodu nebo vykradení vozidla. Odhalí řadu situací, které by jinak zůstaly neobjasněné.

Čím více aut bude mít kameru, tím lépe

Čím více aut bude vybaveno palubními kamerovými systémy, tím lépe pro všechny účastníky provozu. Jako důkaz může posloužit i záznam z auta, které projíždělo kolem.

I řidiči z povolání

Palubní kamery tedy především pomohou kontrolovat řidiče z povolání a usvědčit viníky dopravních nehod. Dokážou ale také pořídit záznam z vaší cesty a poskytnout záběry ze zajímavých míst. Snímat lze prostor před autem, okolo něj i uvnitř vozu.

Přehledné české menu

Kamera do vozu s přehledným ovládáním a českým menu je snadno pochopitelná a s nastavením nebudete mít problém. Rozhodně je lepší zainvestovat do špičkového výrobku, než do nějakého s pochybnou kvalitou za podezřele nízkou cenu. Ten sice může fungovat většinu času poměrně dobře, pokud se ale na kameru nemůžete stoprocentně spolehnout, zbytečně se třeba dostanete do potíží.

Kvalitní záznam

Aby záznam z palubní kamery poskytl záznam jako svědectví, měla by nahrávat ve vysokém rozlišení a mít dostatečnou paměť záznamu. Užitečnou funkcí je snímač, který zajistí zapnutí kamery při detekci neočekávané změny během pohybu vozidla. To se využije hlavně při dopravní nehodě, kdy vznikne nepřemazatelný záznam. Určitě oceníte i okamžité stažení záznamu do mobilního telefonu.

Kromě klasických palubních kamer existují i multi-kamerové systémy. Vyberou si běžní řidiči i profesionálové, svými kamerami vybavují vozidla přepravní společnosti a stávají se poměrně běžnou záležitostí.