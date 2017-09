Málokdo si umí přestavit den bez šálku dobré kávy. Ráno vám úžasně dobije energii a po celý pracovní den vás dokonale udržuje v kondici. Tento přírodní kofeinový zázrak si s oblibou dopřává stále více lidí. I když pořád existuje velká část kávomilů preferujících klasického turka zalitého horkou vodou, zvyšuje se podíl těch, kterým tohle nestačí. Právě těm jsou určeny moderní kávovary připravující luxusní kávu, kdykoliv si zamanete.

Kávovar do firmy

Jste majitelem firmy, který právě přemýšlí nad tím, jak zaměstnancům zpříjemnit pobyt v práci na maximum? V tom případě pro vás existuje jedno skvělé a elegantní řešení. Co nejdříve pořiďte všeobecně oblíbený kávovar do firmy. Zaměstnanci jistě ocení kávu vysoké kvality, již si budou moci dopřávat po celý den. A obchodní partneři? Ti budou nadšení. Není nic příjemnějšího než probírat důležité obchodní záležitosti nad šálkem dobré kávy. Případné problémy se hned budou zdát snazší. A co vy víte, třeba díky špičkové kávě uzavřete i více úspěšných obchodů.

O kávu ve firmě se postará JURA

Ideální volbou pro firmy všech velikostí je JURA kávovar. Co všechno tenhle švýcarský zázrak umí? Kromě přípravy lahodné a chutné kávy má spoustu dalších užitečných funkcí, které v pracovním kolektivu jistě oceníte. Kávovary značky JURA disponují počítadlem káv jednotlivým zaměstnancům, objemnou nádrží na vodu i kávu a možností uzamčení celého přístroje. Ovládání je jednoduché, takže ho zvládne opravdu každý. JURA kávovary jsou konstruovány jako plně automatické, takže oblíbený kávový nápoj vykouzlíte pouhým jedním stisknutím tlačítka. Maximální kapacita firemních kávovarů je až 45 000 káv. O údržbu se starat nemusíte. Kávovar do firmy značky JURA zakoupíte s dvouletou zárukou. Získáte tak profesionální servis a pravidelné prohlídky.