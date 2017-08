Většina lidí při první návštěvě kasina, ať už reálného či online, zamíří k hracím automatům. Důvod je jednoznačný – nemusíte znát žádná pravidla ani přemýšlet, prostě jen zmáčknete páčku a čekáte, zda se na vás usměje štěstí. Podobně oblíbená je i ruleta, kde si stačí vybrat, na jaké číslo či skupinu vsadíte. Naopak k méně vyhledávaným hrám mezi nováčky patří blackjack a poker. Přesto jsou to právě tyto dvě, kde máte vlastně největší šanci vyhrát.

Blackjack je karetní hra podobná naší hře oko bere. Není složitá a především se dá vyhrát. Zatímco u automatů se spoléháte na štěstí, výsledek karetní hry máte šanci ovlivnit. Jsou-li vám základní pravidla blackjacku jasná, šance na výhru není zrovna malá.

Hráči mají nad kasinem navrch

Blackjack je jedinou hazardní hrou, kde mají hráči v podstatě vyšší pravomoci než kasino, čili krupiér. Ten má ve hře méně možností než hráči, nemůže například zahrát double či split. Cílem blackjacku je přiblížit se součtu 21 a krupiér může dělat jen dvě věci. Pokud je součet jeho karet do 16 včetně, musí tahat kartu, v opačném případě stojí. Na hráči zůstává, aby se co nejvíce přiblížil 21 (více než krupiér) a zároveň ji nepřekročil. Nic není založeno na náhodě, o svém osudu můžete rozhodnout. Obzvlášť znáte-li nějakou dobrou taktiku.

Znáte tabulku základní strategie?

Chcete-li se stát úspěšnými hráči blackjacku a vydělat peníze v online kasinu, neměly by vám chybět analytické schopnosti, rychlé reflexy a dobrá znalost matematiky. Právě těch využívá základní strategie blackjacku, tedy jednoúrovňové počítání karet. Existuje dokonce tabulka, která vám radí, co máte v konkrétním případě dělat. Je k dispozici zdarma na internetu, takže si ji klidně vytiskněte a při hraní mějte u sebe. Zde si můžete vyzkoušet online blackjack zdarma a zjistit, zda pro vás tabulka skutečně funguje. Na závěr bychom pro vás měli ale ještě jednu radu. Přestože vydělat peníze online na internetu je lákavé, přece jenom je lepší začínat s demo verzemi her, do nichž nemusíte vkládat vlastní peníze.