Ptáte se, proč jsou pravidelné revize elektroinstalace tak důležité? Na tuto otázku vám mohou zodpovědět případy, které mluví samy za sebe. Následkem zanedbání může dojít nejen k úrazu, ale také například až k požáru. Velmi často se na tyto případy navíc nevztahuje pojistka. O tom, že se vyplatí svěřit revizi do rukou odborníků, svědčí také množství nehod v domácnostech při snaze ušetřit. Ne vždy ale platí, že kdo šetří má za tři. Dvojnásobně pak v případě ochrany zdraví a majetku.

Jak často by mělo k revizi elektroinstalace docházet?

Revize se řídí normou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Co se týče bytových domů, revize elektroinstalace by se dle normy měly provádět pravidelně každých 5 let, v případě venkovního osvětlení je například lhůta snížena na 4 roky. Revizi je také nutné provést bezprostředně poté, co byla na elektroinstalaci provedena nějaká úprava.

Hliníkové rozvody? Je čas zasáhnout

Hliníková elektroinstalace byla doslova fenoménem 70. a 80. let minulého století. V současné době ale už nesplňuje normy a stala se strašákem pro velké procento lidí, kterých se hliníkové rozvody týkají. Proč už nejsou vyhovující? Dráty postupem času ztrácí kontakt v zásuvkách, a následkem toho může dojít až k požáru. Druhým problémem je, že jsou dráty velmi křehké a v okamžiku, kdy se několikrát ohnou, mohou se zlomit a elektroinstalace přestává fungovat. Horší však je trvalé přetěžování hliníkových rozvodů. V některém citlivém místě mohou přehříváním prasknout.

Cena revize elektroinstalace

Cena revize elektroinstalace v bytové jednotce se pohybuje cca od 1500,- do 2500,-. V případě rodinného domu je to cca od 2500,- do 4000,-.

Rekonstrukce elektroinstalace

Až 70 % všech starších bytů má elektroinstalace provedené v hliníkových kabelech s gumovou nebo textilní izolaci. V těchto případech je na místě výměna za nové měděné provedení. Ptáte se, kolik bude rekonstrukce stát? Odpověď se odvíjí od celé řady faktorů, firma E-BEST vám však připraví kalkulaci nové elektroinstalace zdarma. Nenechte se nemile překvapit a investujte do bezpečí své domácnosti.

