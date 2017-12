Své služby již dávno neomezujeme pouze na Slovensko. Důvěru si postupně získáváme také mezi českými reklamními agenturami a majiteli firem. Těm je dnes k dispozici i plnohodnotná česká verze naší webové stránky www.creocom.cz s kompletním sortimentem a nabídkou služeb. A proč byste při hledání vhodného partnera ke spolupráci na poli reklamních předmětů v České republice měli uvažovat o nás?

Přinášíme kvalitu a flexibilitu

Pro malé odběratele jsme velmi dobrou volbou díky osobnímu přístupu. Velké reklamní agentury s náročnými zákazníky zase ocenění naše několikatisícové skladové zásoby s možností expedice během 24 hodin. Rychlost a flexibilita však neznamená nižší nároky na kvalitu. Nešvary, objevující se občas u naší konkurence, jako jsou například nesrovnalosti mezi udávanou a reálnou kapacitou paměti dodaných flash disků, se našich výrobků za celých 11 let existence nedotkly. Zásilky od nás nemusíte kontrolovat, abyste si byli jistí, že vaši zákazníci dostanou přesně to, co bylo slíbeno.

Jsme přímý dovozce

Jako přímý dovozce flash disků máme neocenitelnou výhodu při sledování kvality zahraničních výrobců. Odpadá zde obvyklý mezičlánek v řetězci, kterým je zprostředkovatel, a tím i neznalost přesného původu výrobků a obtížné a zdlouhavé řešení problémů, pokud se vyskytnou. My si zhotovitele flash disků sami vybíráme a udržujeme vztahy na osobní bázi. Pečlivě budovaná síť prověřených dodavatelů je velkou konkurenční výhodou a disponuje ji jen málokterá z tuzemských firem. Sledujeme tak kvalitu od prvovýroby až po finální produkt a můžeme ji díky tomu 100% garantovat.

Máme výsledky

Za každou firmu nejlépe mluví výsledky a spokojenost klientů. CreoCom si v České republice své místo na slunci již vydobyl a o reference od významných firem nemá nouzi. Již jsme měli tu čest navrhnout USB Flash disky pro Hyundai Motor Manufacturing Czech Republic, Fyzikální ústav AV ČR nebo českou pobočku společnosti Home Credit. I národní dopravce, České dráhy a.s., se již může pyšnit originálním flash diskem ve tvaru lokomotivy od nás.

Plány do budoucna

Plně si uvědomujeme, že získání důvěry na novém trhu se nestane přes noc. Po úspěšném etablování se přichází fáze vytrvalé každodenní práce a pomalého upevňování pozice. Creocom je v současné chvíli největší a především nejspolehlivější dodavatel reklamních flash disků v regionu a hodlá jím zůstat i v příštích letech. Nikdy jsme si nekladli nízké cíle a i tentokrát není naší metou pro rok 2018 nic menšího než zdvojnásobení celkových prodejů. Budeme rádi, pokud se sami přesvědčíte, že máme co nabídnout.