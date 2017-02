Asi není třeba diskutovat o rychlosti vývoje veškeré elektroniky. Výrobci na nás chrlí nové a nové modely, někdy třeba jen s drobnými vylepšeními, někdy i modely přelomové. Toto samozřejmě platí i o základních deskách, kdy každá nová série přichází s tucty vylepšeními. Stačí se v rychlosti podívat do kdejakého e-shopu a jen zorientovat se v aktuální nabídce chvilku zabere. Přesto není úplně od věci se občas trochu vrátit v čase a připomenout si nějaký starší zajímavý kousek. Dnes to bude jedna ze základních desek od legendárního výrobce DFI – DFI LanParty LT X48 T2R.

Společnost DFI se bohužel již nějakou dobu zabývá pouze firemním trhem, nicméně stále se najde mnoho nadšenců, kteří jen stěží zamáčknou slzu v oku při zmínce o řadě LanParty. Typ LT T2R je klasického formátu ATX s paticí LGA775 pro kdysi veleúspěšnou rodinu procesorů Core2Duo a Core2Quad. Layout desky je poměrně dobře navržen, vyjma velmi malého prostoru patice. Pravděpodobně kvůli velkému počtu PCIe a PCI slotů je totiž patice a čipová sada příliš posunutá k hornímu okraji desky. Sloty PCIe x16 a x4 zde najdeme celkem tři (podpora Crossfire a PhysX karty) , PCI rovněž a navíc jeden PCIe x1. Podporované paměti jsou ještě typu DDR2, ač už se tehdy objevovaly desky už s podporou DDR3. Existuje proto podobný model se stejnou čipovou sadou už s podporou DDR3. Celkem lze pak osadit do čtyř slotů až 8GB s frekvencí až 800 MHz (bez OC). Umístění napájecích konektorů je naprosto v pořádku a nenajdeme zde žádné podivnosti.

Nyní se podíváme konkrétněji na ostatní výbavu a výstupy. Pod severním můstkem se skrývá čipová sada X48; jižním můstkem je pak čip ICH9R. Mezi klasickými zadními výstupy můžeme nalézt dva PS2 porty na myš a klávesnici, 6 USB portů a 2 vstupy LAN s čipy od Marvell podporující teaming. Zajímavostí je, že zvukové výstupy jsou vyvedeny na samostatném modulu Bernstein (Realtek ALC885), který se objevoval na luxusnějších modelech této značky. Podobné řešení v té době používal pouze ASUS se svou kartou SupremeFX a ostatní výrobci, jako například MSI, se přidávali až později. Dále jsou na desce i výstupy na starší rozhraní IDE a disketové mechaniky, 8 SATA 3GB/s portů, rozšiřující konektory na USB 2.0 a Firewire. Majitelé mají navíc možnost připojit až šest ventilátorů.

Bylo by hříchem opomenout, co vlastně deska nabízela pro nadšence do taktování, protože to je jedna z hlavních devíz tohoto modelu. Důležitým prvkem je digitální napájení procesoru, které v tom čase nebylo tak běžné jako dnes a výrobci ještě stále používali spíše analogové řízení napájení. Výhodu digitálního řešení pak mělo být celkově stabilnější napájení, což se hodí při extrémním taktování, pro které byla deska také určena. Druhým neméně zajímavým prvkem je zvolené řešení chlazení. Severní můstek totiž o výroby není osazen chladičem a konstruktéři už nechali na uživateli, zda si čip severního můstku osadí přiloženým masivním chladičem od firmy Thermalright nebo rovnou vodním blokem. Malé chladící pasivy je pak možné ještě nalézt na několika místech na desce.

Co se týká vzhledu, který je často pro lidi důležitější než ostatní aspekty, desky DFI řady LanParty nabízeli vnitřní sloty s UV reaktivním plastem a stačilo tedy pouze na desku nasvítit UV katodou a rázem se bylo čím chlubit přes prosklenou bočnici. V době, kdy rychlé internetové připojení nebylo tak běžné (obzvlášť u nás), byly mnohem častěji pořádány LAN párty a spousta hráčů dbala i na vzhled svých herních strojů, to nebyl špatný nápad.

Přes všechny kladné vlastnosti a veškerou výbavu DFI LanParty LT X48 T2R nebyla pro každého. První nevýhodou byla alespoň u nás poměrně vysoká cena a špatná dostupnost. Negativně byla také hodnocena často i složitost BIOSu a s tím i časová náročnost odladění stability při přetaktování. Tak či tak se jednalo o unikátní desku a to nejen vzhledem, ale i provedením.