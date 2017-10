Chcete mít vlastní doménu a profesionálně tak prezentovat vaši firmu nebo jiný subjekt? Myslíte si, že je to složité? Stačí zjistit více a můžete jít na to.

Víte, jak by vypadal svět bez domén?

Tak si představte, že namísto adresy internetové stránky byste do vyhledávače psali čísla. Myslíte, že by bylo snadné si je zapamatovat u každé adresy? Kdo by nebyl expert na čísla, tak asi by to bylo hodně obtížné.

A proč o tom mluvíme?

Protože doména neboli doménové jméno je název internetové stránky, která nahrazuje číselný kód určité IP adresy. Tak jako IP adresa je unikátní kód, který nemá duplicitu, tak i doména je jedinečná a nabízí vždy pouze jeden originální název.

Dá se jednoduše přirovnat k poštovní adrese, do které píšeme jméno, ulici a nakonec město. U domény je tomu podobně. Nejdřív je obvykle doména třetího řádu, která je v tomto případě www, potom doména druhého řádu, kterou tvoří samotný název stránky a nakonec doména prvního řádu, kterou tvoří koncovka ( například .cz).

Funkcí domény je, abyste se zviditelnili. Každou doménu je potřebné nejdřív zaregistrovat. Takže pokud chcete mít doménu vlastní, tak si musíte najít vhodného registrátora. O českou doménu, tedy doménu s koncovkou .cz se stará sdružení CZ.NIC. Sdružení není přímým registrátorem, ale poskytuje autorizovaný seznam registrátorů.

Profesionální registrátor, jako například společnost TELE3, poskytuje kromě registrace domény CZ také její bezpečnostní ochranu DNSSEC. DNSSEC poskytuje uživatelům jistotu, že používané stránky jsou bezpečné, přenos dat není narušený a informace byly získané přes správný zdroj. Pokud jste si vybrali registrátora, který neposkytuje zabezpečení DNSSEC, tak je nutné si co nejdříve položit otázku, jestli má cenu platit za služby, které nejsou kompletní a které tímto způsobem ohrožují důvěryhodnost vaší domény a samotné uživatele.

Zajisté vás zajímá, jak ověřit, jestli vámi vymyšlený název domény není již existující. Lze to jednoduchým a rychlým způsobem přes službu WHOIS, která ověří případnou duplicitu.