Kdo si jednou sedne na elektrokolo, už z něj nesesedne. Je to návykový zážitek, který se hodí pro všechny věkové kategorie. Jestliže jedete na výlet do hor, chcete si užít zábavu a nejste vrcholový sportovec, který potřebuje mít v nohách stovky kilometrů, je to výrobek přímo pro vás.

Příjemně se zapotit

Elektrokolo je pro lidi, kteří chtějí sportovat, ale nechtějí podávat výkony nad svoje možnosti. Ale pozor, pokud nechcete šlapat vůbec, pořiďte si raději babetu. Pro ty, kteří rádi vyrazí do přírody je určené horské elektrokolo. Šlápnout do pedálu na Vysočině či v Českém středohoří zvládne každý, ale kolem Sněžky a další českých vysokých hor, je lepší sáhnout po pomocníkovi, který má často i odpruženou přední vidlici. Strojek vám ale nedá vše zadarmo. Máte možnost si nastavit několik variant pomoci. Někdy lze jen lehce šlápnout do pedálu a rozjedete se lehce i do příkrého kopce. Jindy zase musíte přitlačit a pohon vám dá jen trochu šťávy navíc. Takové elektrokolo je dobré pro všechny, kteří chtějí ujet delší vzdálenost či větší převýšení, než by zvládli na obvyklém kole. Užijete si přírodu a výhledy a přitom se nevezete jako páni v autě. Vhodné je také použití pro starší lidi, nebo ti, kterým jejich fyzička nedovolí podobné vyjížďky.

A co vyrazit do města?

Když se rozhodnete udělat něco pro své zdraví i životní prostředí, můžete se pohybovat i po městě na kole. Na menším městě snadno dojedete do čtvrt hodinky na druhý konec, ale leckde je výhodnější vzít si na pomoc městské elektrokolo. Když budete jezdit do práce na kole, přijedete zpocení a zadýchaní. Ne každý se může osprchovat, a tak využívá auto anebo městskou dopravu. S elektrickým pohonem je ale vše snadnější. Takové kolo má komfortní konstrukci rámu a také se na něm pohodlněji sedí.