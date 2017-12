Jestliže vás zajímá, co by se dalo zlepšit na vaší firmě, aby víc prosperovala a dařilo se jí, zde je pár tipů, jež by vám mohli pomoct. Komplexně je totiž u úspěšné společnosti nutno si uvědomit, že to není jen orientace na výsledek, finanční zisk, reklamu a to, co nás napadá nejčastěji.

Základem jsou spokojení zaměstnanci

Prosperující firma musí mít spokojené zaměstnance. Jen v případě, že jsou u vás lidé spokojení, setrvají. Chytří a vzdělaní vysokoškoláci i dělníci zůstanou jen tam, kde budou cítit patřičné ocenění jak finanční, tak osobní. Není to však jen o penězích. Správný zaměstnavatel naslouchá zaměstnancům, nechá si poradit, ať už co se týče výrobního procesu, nových poznatků, rad, jak zefektivnit výrobu, jak naložit se zbytky z výroby…

Paradoxně, odpočatý zaměstnance udělá víc, než ten pracující přesčas. Samozřejmě, někdy je potřeba „máknout“ přesčas, ale standard by měl být nastaven tak, aby zaměstnanci měli čas na oddech. Budou produktivní, v dobré náladě, budou ochotní zaměstnavateli pomáhat, jakkoli, budou loajální. Péči zaměstnavateli v 99% vrací, málo který zaměstnavatel si to ještě stále uvědomuje.

Propracovaný web

Na webu se pohybuje kde-kdo. I zákazníci. Proto je důležité mít jednoduchý, přehledný web společnosti, kde najdou vše potřebné. Záložky, přehledné řazení údajů, aktualizace dat, reference i něco navíc, by měl snadno najít každý, kdo k vám zavítá.

Velké peníze přináší i e-shop. Lidem zjednoduší dostupnost vašeho zboží, nebo služeb, což chcete. Jestliže jej nemáte, nebo je chaotický, obraťte se na firmu zabývající se tvorbou e-shopů. Vyplatí se vám to.

Funkční IT vybavení i všeho ostatního

Kvalitní společnost musí mít funkční vše, co k práci potřebuje. Nejde přece, aby zaměstnanci plnili práci, jak mají, pokud neustále řeší nefunkční stroj, tiskárnu, v níž opět chybí náplň, např. kvalitní cartridge HP 301, cokoli. Zdržuje je to, vznikají prostoje, nechuť…

Personalista mezi zaměstnanci

Abyste znali své zaměstnance a jejich práci především, zkuste si ji např. na tři dny. Poctivě. Nebo váš personalista. Je to nejlepší způsob, jak pochopit, co obnáší, co je při ní snadné a nesnadné, oceníte zaměstnance jinak a zjistíte, že i pracovníci s nižší kvalifikací, jsou ve vaší společnosti velmi důležití.

Nezaměřujte se prvořadě na výsledky. Budou pozitivní, když bude fungovat mnoho věcí, které jim předchází. Nejdříve zdokonalte je, poté se dostaví i samotné výsledky, s nimiž budete spokojeni.