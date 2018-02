Děti i dospělí mají stále více možností, jak se přepravovat do školy, do práce nebo se jen tak projíždět parkem, městskými ulicemi nebo ve skateparcích. Klasická jízdní kola nahrazují důmyslné elektrokola, která i línějším sportovcům umožňují jezdit na delší vzdálenosti nebo do kopce bez zvláštní námahy. Stejně tak běžné koloběžky získávají konkurenci v elektrických koloběžkách s nabíjecí baterií, díky níž jezdci můžou jezdit déle a rychleji. Skateboardy mají sourozence v longbordech, jakož i v elektrických skejtech – hoverboardech.

Hoverboard – česky kolonožka nebo elektrický skejt

Hove… Hove… Hoveboard. Zdá se vám to slovo těžce vyslovitelné? Ano, i jízda na hoverboardu není určena pro všechny. A tak pokud vaše dítko nebo dokonce vy sami toužíte po zajímavém elektrickém jízdním prostředku, který zdánlivě jezdí sám bez vaší přílišné námahy, není to tak snadné, jak by se mohlo zdát. Proto je sportovními odborníky doporučováno, že pokud se pro nákup poměrně nákladného dopravního prostředku rozhodnete, měli byste si nejprve jízdu na hoverboardu ozkoušet. Má-li váš kamarád nebo soused hoverboard, který vám ochotně půjčí, okuste si nejprve první nášlap, jízdu a zabrzdění na půjčeném stroji. Ačkoliv někteří jedinci na hoverboardu dokážou zázraky, ozkoušení jízdy na vlastní kůži vás buď přesvědčí, nebo definitivně odradí. Není nutné investovat do elektrického skejtu – kolonožky, když se vám nakonec bude zapomenut válet ve skříni nebo se na něj bude prášit ve sklepě.

Nejlevnější hoverboard neznamená nejhorší

Pokud se vám hoverboard opravdu zalíbí, není nic jednoduššího, než si jej pořídit v ověřeném obchodě. Nejlevnější kousky se prodávají okolo tří tisíc korun, nejdražší se pohybují v relacích nad 5000 Kč. Jako u jiného spotřebního zboží ovšem platí poučka, že ani nejlevnější kousky nemusejí být nejhorší. Záleží na vlastnostech hoverboardu, které vám osobně budou vyhovovat. Obecně platí, že existují zhruba tři třídy elektrického skateboardu.

Hoverboardy pro začátečníky a nenáročné jezdce

Nejlevnější typy mají jednoduché ovládání, jsou vybaveny osvětlením pro jízdu ve tmě, dají se uzamykat a jsou zkonstruovány pro kratší přesuny. Mají ovšem potíže pohybovat se na nerovných terénech, mnohdy schází návod v češtině. Ovšem jsou ideální pro úplné laiky a nenáročné jezdce, jimž stačí trocha legrace a možnost snadné výuky ovládání stroje.

Kolonožky pro jízdy v terénu a na delší vzdálenosti

Zlatá střední cesta představuje hoverboardy s baterií, která má dlouhou výdrž. Vyjma možnosti delší jízdy je předností středně drahých strojů i schopnost překonávat složitější terény a nízká hmotnost. Vždyť tahat se s těžkým hoverboardem, když vám dojde baterie a vy nemáte nabíječku s sebou, je namáhavé a navíc trochu potupné. S takovými hoverboardy uděláte radost dětem, které zvládají na skateboardech či koloběžkách bez pohonu ježdění ve skateparku. Tyto hoverboardy jsou opravdovým dárkem pro adrenalinové jezdce, již si libují v jízdách náročnými terény, rádi zdolávají překážky a chtějí si užít požitek z pohybu na dlouhé vzdálenosti.

Adrenalinové hoverboardy mají nižší nosnost

Nejdražší typy hoverboardů mají univerzální použití. To znamená, že se na nich dá jezdit po rovině, do kopce i zdolávat překážky. Kvalitně provedená konstrukce je základem pro bezpečnou jízdu v terénu i skateparku. Kladem těchto typů je možnost propojení s mobilní aplikací. Ačkoliv je samotný výrobek sám o sobě lehčí než jiné typy, nosnost je nižší. Při nákupu jakéhokoliv hoverboardu by si měl kupující vždy zjistit, kolik kilogramů konkrétní výrobek snese.

Podle čeho si hoverboard vybrat

Nejdůležitější pravidla pro nákup hoverboardu tedy jsou: cena v poměru k četnosti užívání, nejčastější způsob jízdy (jen rovina, občasné překážky, jízda do kopce, atd.), jakou vzdálenost chce jezdec překonávat, doba výdrže baterie, nosnost hoverboardu, samotná váha hoverboardu. Přehled nejlepších hoverboardů je hmatatelným vodítkem pro šťastný nákup.