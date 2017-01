S výběrem tiskárny to není jednoduché a mnoho lidí se potýká s otázkou, zda-li pořídit inkoustovou nebo laserovou tiskárnu. Všechny tisknou málo, ale vyplatí se inkoust?

Inkoustové tiskárny

Levné inkoustové tiskárny jsou skvělé hlavně díky počátečním nákladům, a to především z marketingového hlediska pro výrobce cartridgí. Kolik bude stát tisk zajímá málokoho – důležité je, že tiskárna nestojí ani tisíc korun.

I přes to, že výrobci deklarují nezasychávat jejich cartridgí, po nějaké době náplň stejně zaschne. Musíte tak tisknout dost často na to, aby barva nemohla zaschnout. A to se prodraží. U inkoustových tiskáren obecně platí, že čím levnější tiskárna je, tím dražší jsou do ní cartridge. Do zařízení za 900 korun stojí jedna náplň klidně 600, zatímco do tiskárny o 1 000 korun dražší už to může být jen 300 Kč.

V některých modelech tiskáren najdete pouze černou náplň – jedná se o černobílé tiskárny. U jiných je pak přidaná sdružená barevná náplň nebo mohou být barvy hned tři. Tiskárna vyjde na 1 000 Kč, náplně pak na dalších 1 500 Kč. U černobílé tiskárny s cenou cartridge kolem 500 vytisknete asi 200 stránek. Výtisk pak může vyjít až na 2,50 Kč.

Laserové tiskárny

U laserových tiskáren vládne jakási pomluva, že je tisk drahý. Ano, tu nejlevnější laserovou tiskárnu pořídíte kolem 3 000 korun a černý toner za dalších 1 200 Kč. Na jeden toner ale vytisknete až 1 500 stránek. Z toho vyplývá, že výtisk vyjde na 0,80 Kč. Pokud seženete levnější toner, bude to ještě méně.

U barevných laserových tiskáren je to složitější. Barevný toner nikdy neseženete jeden, ale jsou hned tři. A každý za více než 1 000 korun. V porovnání s barevnou inkoustovou tiskárnou se bude ale jednat o stejný efekt, jako u černobílého tisku – výtisk bude výrazně levnější.

Tisknu málo a jen doma

Nejčastější diagnóza tisku. Z vlastní zkušenosti doporučujeme raději pořídit levnější černobílou laserovou tiskárnu, nežli nějakou inkoustovou. Toner vám nezaschne, tisk je rychlejší a hlavně levnější. Návratnost tisku si můžete spočítat poměrně jednoduše – vezměte počet výtisků a náklad na tiskárnu i s náplněmi. Zjistíte, že ani návratnost laserové tiskárny není nedostižná.

U mnoha modelů laserových tiskáren navíc najdete i skener, který sám o sobě vyjde skoro na dva tisíce. A to je ten nejlevnější model skenneru. Takové tiskárny jsou pak multifunkční tiskárny a mohou tisknout jak černobíle, tak barevně.