Většina firem už v dnešní době chápe hodnotu SEO a vědí, že jim dobrá optimalizace pro vyhledávače pomůže posunout se výše v Googlu. Tím získají více návštěvníku, zvýší se prodej, a tedy i zisk. Bohužel ještě pořád spousta z nich netuší, proč je SEO tak nákladné. Spousta firem si navíc myslí, že když je na internetu tolik článků o SEO, stačí si je přečíst a pak to zvládnou samostatně bez pomoci agentury. A když je to něco, co zvládne každý, tak by to nemělo být drahé, ne?

SEO nezvládnete po přečtení pár článků

Ne tak docela. Mnoho lidí si neuvědomuje, že efektivní SEO – optimalizace vyžaduje hodně úsilí, spoustu času a ještě více dovedností. A všechny tyto věci stojí peníze. Samozřejmě to neznamená, že levné SEO je vždycky špatné. Ale…

Existují SEO „odborníci“, kteří do webové stránky doplní pár klíčových slov a různě po internetu rozmístí odkazy na váš web. Možná vás to na týden posune trochu vzhůru, ale pak nejspíš klesnete třeba až na stranu 20. Jak tedy poznat dobrou SEO agenturu?

Jak poznáte kvalitní SEO agenturu?

Prvním krokem kvalitního odborníka by měl být SEO audit (analýza). Setká se s vámi, probere základní informace a podívá se, jaké SEO aktivity jste dělali doposud. Analyzuje obsah webových stránek, zkontroluje meta tagy, rychlost načítání, přehlednost webu, zpětné odkazy (odkaz z nekvalitních a netematických stránek škodí!) a poskytovatele hostingu (když vám web pořád padá, je celá snaha na nic).

Pak by s vámi měl probrat, jak bude postupovat a jaké výsledky to pravděpodobně přinese. Najde správná klíčová slova, nejlépe ta s nízkou konkurencí, vytvoří smysluplné zpětné odkazy, které přivedou návštěvníky a budou se líbit vyhledávačům, navrhne úpravy obsahu webu.

Nebude to hned. Aby mělo SEO nějaký efekt, je potřeba na něm pracovat cca 4 – 6 měsíců. Pokud se však toto dodrží, web vydrží na předních pozicích ve vyhledávačích po dlouhou dobu.