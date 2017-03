Kdo z nás to nezná? Špinavá klávesnice asi trápí každého z nás. I ty nejčistotnější lidi vědí, že uhlídat klávesnici v čistotě, je takřka nemožné. Čas od času je nutné klávesnici vyčistit a jak to udělat? Jak to udělat, aby bylo čištění co nejefektivnější? Můžete si koupit USB vysavač klávesnice, což je malý vysavač, který se dostane do všech spár. Tento vysavač má navíc různé nástavce, které můžete podle potřeby měnit. Vysavač samozřejmě není tak silný, jako klasický vysavač na koberce, ale na druhou stranu klávesnici i ne tak silným tahem vysaje velmi dobře. Jde o malou věc, která vypadá jako velmi silná propiska a funguje na principu USB kabelu.

Čistící gel na klávesy

Další a velmi moderní věcí, díky které si budete moci vyčistit vaši klávesnici, je kvalitní čistící gel, díky kterému nebude těžké se zbavit nečistot. Hmota nezanechává žádné skvrny na rukou a ani na klávesnici. Gel se dá použít nejen na klávesnici, ale také na tlačítkové telefony, tiskárny a další hůře dostupné plochy. Gel vám pomůže všude. Čistící gel je vyroben z měkké gumy a jeho funkčnost jistě oceníte. Nejedná se ani o nic drahého, co by vás mělo finančně odrovnat. Gel se pohybuje od 50 do 100 Kč. K dostání jsou různé barvy gelů. Určitě si vyberete.

Nikdy klávesnici nečistěte mokrým hadrem

Pokud se rozhodnete klávesnici čistit, tak pouze suchým, nebo jemně vlhčeným hadříkem. Opravdu si dejte ale pozor na to, aby hadřík nebyl moc vlhký. Použít můžete i čistítka na uši, kterými můžete klávesnici vyčistit, ale proces je to už docela náročný dlouhavý a zcela jistě bude použití čistícího gelu a vysavače, uklidíte mnohem rychleji a snadněji a proto bych určitě jednu z těchto věcí na vaší klávesnici doporučila. Osobně mám dobrou zkušenost s vysavačem. Opravdu vyčistí klávesnici dobře, ale je pravda, že gelovou novinku vyzkoušenou nemám.