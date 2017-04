Poslední dobou je velice trendy nakupovat věci z Číny přes internet. Důvod je jednoduchý, je jím cena, která je podstatně nižší, než kdybyste si stejnou věc měli koupit u nás v kamenném obchodě. Víte, jak nakupovat v Číně?

Najít správnou adresu

Prvním krokem, jak si můžete nechat objednat věci z Číny je najít adekvátní internetové stránky. Je jich hned několik, takže byste s tím neměli mít problém. Jediné, co problém bude je řeč, protože tyto stránky zpravidla nebývají v českém jazyce, a když si je necháte přeložit prohlížečem, tak vám často vygeneruje nesmysly, proto je nejlepší nechat internetové stránky v angličtině, raději si nechat otevřený slovník a popřípadě nějak slovíčko vyhledat.

Máme vybráno

Když už umíte ovládat internetové stránky, stačí si vybrat věc, kterou potřebujete anebo chcete. Velkou výhodou je, že je zde opravdu velká škála výrobků, takže si můžete objednat z Číny téměř cokoliv, ať už jde o oblečení, elektroniku či kosmetiku. Pravdou je, že je zde jistá nevýhoda a tou je, že si oblečení, obuv či parfém a podobné věci nemůžete vyzkoušet. Co se týče oblečení, myslete na to, že jejich obyvatelé jsou menší než my, a proto je lepší objednávat o něco větší čísla. Dobré je, nejprve si nechat poslat jeden kousek, a když se vám osvědčí velikost, můžete objednávat dále a na jistotu.

Jak zaplatím?

Platba je jednoduchá. Nejprve po vás budou chtít, abyste se zaregistrovali do jejich internetových obchodů, toho se nemusíte obávat, jedná se o jméno a adresu, aby věděli, kde mají objednané kousky posílat. A až když budete mít vše vybráno a budete chtít dané věci zaplatit, můžete zvolit internetovou peněženku anebo platbu kartou. Je to jednoduché a rychlé.

Už se těším na balíček

Další velkou nevýhodou je, že balíček s objednanými věcmi z Číny přijde až za dlouho. Záleží na tom, co si objednáte a z jakého obchodu, ale většinou se jedná o čtrnáct dní, měsíc ale klidně to mohou být i dva měsíce. Bohužel se v některých případech stává i to, že objednána věc vůbec nepřijde, takže své peníze tak trochu riskujete. Avšak je to zřídkakdy a většinou to vyčtete z recenzí, které jsou pod produktem od lidí, co si danou věc již objednali. Recenze je dobré číst, protože dostanete dobré rady, varování a podobně.

I v Číně mají slevy

Pokud si chcete nechat dovést více věcí, dávejte pozor. Než zaplatíte, můžete využít i nějaké slevy, mnohdy se zde nabízejí slevy v případě, že nakoupíte nad nějakou částku a podobně. Pravdou je, že tyto slevy nebývají moc velké, ale každá koruna je k dobru.

Nechat si vozit věci z Číny je pohodlné a levné, tak proč to nezkusit?