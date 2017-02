Milovníci staré Nokie 3310, která rozbije podlahu, když s ní hodíte o zem, brečí. Žádný tak odolný telefon se totiž v dnešní době už nevyrábí. U dotykových smartphonů vám často stačí, aby jednou spadly na zem, a v lepším případě je po displeji. Jenže co když potřebujete skutečně odolný telefon, jenž něco vydrží?

Výrobci vyslyšeli tato přání a na trhu je několik telefonů, které by mohly uspokojit vaše potřeby. Činily se zejména značky Caterpillar, iGET, Evolveo či myPhone. Ano, jak vidíte, pro známé výrobce nejspíš trh odolných telefonů není příliš zajímavý. Světlou výjimkou je Samsung.

Počítejte s tím, že bude robustní

Líbí se vám malé telefony, které se akorát vejdou do kapsy, a zároveň toužíte po odolné hračce? Tak na to zapomeňte, tyto vlastnosti se vylučují. Odolné telefony jsou obvykle poněkud robustnější, mají okolo rámeček, mnohdy i speciální obal. Asi nejlepší odolný telefon, co se týče malé velikosti, je zmiňovaný počin Samsungu s názvem Xcover. Ten vypadá docela běžně.

Na co všechno jsou stavěné?

Záleží jak který. Pamatujte, že není odolnost jako odolnost. Telefony, o nichž se mluví jako o odolných, mají obvykle IP68 (Ingress Protection), přičemž první číslo znamená odolnost proti prachu a druhé proti vodě. Na vyšší číslo u mobilů nenarazíte.

Dejte si raději pozor na to, co přesně tvrdí výrobce. Sama specifikace IPx8 totiž tvrdí, že zařízení je schopné nepřetržitého ponoření za podmínek určených výrobcem. Není to tak dávno, co Sony uživatelům svých vodotěsných Xperií radil, aby je nepoužívali pod vodou. Specifikace IP68 prostě může být u každého výrobce chápána trochu jinak.

Jaký z nich je nejlepší?

Jde o to, co přesně hledáte. Některý odolný telefon vyniká ve výdrži při padání na zem, jinému nevadí déšť ani potápění. Nejlepší bude prostudovat si test mobilních telefonů a rozhodnout se subjektivně. Obecně totiž nelze říct, který je nejlepší. Mrkněte se na recenze například na SmartMag.cz.