Snadné na obsluhu, stabilní a výkonné. To jsou hlavní přednosti elektrických paletových vozíků. S jejich pomocí je manipulace se zbožím hračkou.

Manipulační technika dokáže ušetřit hodně fyzicky namáhavé práce. Nakládání s materiálem ve skladech, kontejnerech, vagonech, či nákladních automobilech nikdy nebylo jednodušší. Veškerou dřinu za vás totiž odvedou sofistikované paletové vozíky. Zvolit můžete buď ruční paletový vozík,nebo vozík elektrický.

Vodorovná přeprava nákladu

Nízkozdvižné vozíky jsou konstruovány pro vodorovnou přepravu těžkotonážních nákladů a břemen, ideálně uskladněných v přepravních bednách či na paletách – odtud také jejich název. Důležité ovšem je rovnoměrně rozložení zatížení lyžin. Svou konstrukcí jsou pak určeny pro pojezd na zpevněných a rovných plochách.

Ruční paletové vozíky

Mezi základní vybavení paletového vozíku, kterému se také říká paleťák, patří dvojité řídící kolo a jedno nebo dvě tandemová výkyvná pojezdová kola, která se nacházejí ve vidlicích vozíku. Před a za pojezdovými koly se pak nacházejí tzv. náběhové kladky, které oceníte především při zajíždění a vyjíždění z palet.

Elektrický paletový vozík

Rádi byste nějaké luxusnější provedení paletového vozíku? Pak sáhněte po tom elektrickém, mezi jehož nejvýznamnější přednosti patří především rychlost přepravy. Díky ergonomicky tvarované oji se navíc elektrické paletové vozíky velmi dobře ovládají. Vybírat samozřejmě můžete z několika velikostí s různou nosností.

Modely s pojezdem, zdvihem a nástupní plošinkou

Do menších prostor doporučujeme například malý elektrický pojezdový vozík, jenž i s nákladem dosáhne rychlosti 4 km za hodinu, což se zhruba rovná rychlosti chůze. Například do prodejen je tak přímo ideální. Do velkých skladů a hal doporučujeme spíše modely s elektrickým pojezdem, zdvihem či nástupní plošinkou s nezbytnými bezpečnostními madly.