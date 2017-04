Nabijte si telefon zadarmo

Sluneční záření patří mezi nejšetrnější zdroje energie. Dává každému z nás dennodenně zadarmo teplo i světlo. Věděli jste, že sluneční záření představuje drtivou většinu energie, která se na zemi využívá? Pomáhá rostlinám růst, zapříčiňuje pohyb větru i vody a v konečném důsledku je zodpovědná i za vznik fosilních paliv. Tušili jste, že můžete využít tento takřka zázračný zdroj energie i k nabití svého telefonu?

K nabití telefonu ze slunce potřebujete jedinou věc. A to sice solární nabíječku. Ta funguje na stejném principu jako velké solární panely. Využívá takzvaného fotovoltaického jevu, při kterém přeměňuje energií fotonů ze slunečního záření na elektřinu.

K čemu je solární nabíječka dobrá?

Výdrž baterií smartphonů na jedno nabití se počítá v řádech hodin. Tablety ani další drobná elektronika na tom nejsou o moc lépe. Co dělat, když vyrážíte na túru do lesa nebo na chatu do hor, kde zásuvku neuvidíte třeba týden? Jednou variantou je pořídit si záložní baterii, nejlépe hned několik. Další možností je vyhrabat svůj starý černobílý mobil, oželet aplikace i mapy a doufat, že baterie těch sedm dní nějak vydrží. Pokud nehodláte oželet schopnosti svého smartphonu, pak je optimální variantou pořízení solární nabíječky pro mobil.

Solární nabíječka iphone samozřejmě nenabije stejně rychle, jako by to svedla klasická nabíječka v zásuvce. V polních podmínkách však slušně obstojí, především pokud vás zastihne slunné počasí. Fotodiody v solárních článcích sice produkují napětí i když je zataženo, s nízkou intenzitou světla ale klesá i jejich výkon. Slunce svítí na všechny stejně – a zadarmo. Proto investice do solární nabíječky pro mobil může uspořit i nějaký ten peníz.

Kolikrát jste zabloudili uprostřed lesa, kilometry vzdálení od civilizace? Nebo jste se deset minut marně snažili pochopit, kudy vám domorodý vesničan ukazuje cestu? Zákon schválnosti velí, že baterka telefonu se většinou vyčerpá v ten nejméně vhodný moment. Pokud tedy plánujete dovolenou ve sluncem zalitých krajích s nespolehlivou infrastrukturou, solární nabíječka vás dost možná ochrání i před nejednou stresovou situací. Pro dlouhé pochody pod žhnoucím sluncem se vyplatí pořízení solární nabíječky, kterou lze připnout na batoh.

Se solární nabíječkou budete šetrní i připravení

Při výpadku běžné elektrické sítě (tzv. blackoutu) přijde solární nabíječka také vhod. Nezávislý zdroj energie umožní udržet smartphone v chodu, a vy tak můžete rychle zjistit informace o celé situaci a kontaktovat všechny potřebné osoby. Samozřejmě ale pouze přes den, v noci vám solární nabíječka příliš nepomůže.

V neposlední řadě se také jedná o ekologicky šetrný způsob získávání energie, jelikož většina elektřiny v rozvodné síti je vyráběna v tepelných nebo jaderných elektrárnách. Pokud nabíjíte svoji elektroniku solárně, můžete spát spánkem spravedlivých, protože nezamořujete životní prostředí a zároveň ušetříte i těch pár korun.

Obnovitelné zdroje energie možná jsou součástí neustále omílané agendy podivných politiků, byznysmenů i aktivistů. I zde ale platí, že by se s vaničkou nemělo vylévat i dítě. V některých situacích je solární energie skutečně nezastupitelná a užitečná.

Zdroj: static.pexels.com

Solární nabíječka vám přijde vhod zejména při dlouhých horských túrách.

Zdroj: staticflickr.com

Solární nabíječka pro mobily je nenápadná, ale praktickám>.