Na dnešní trh nabízející mnoho rozličných typů a druhů nádobí se lze koukat ze dvou úhlů. Jednak je to výhoda, protože si každý může vybrat přesně to, co se mu líbí. Na druhé straně je to nevýhoda. Čím více možností, tím horší a zdlouhavější je většinou konečné rozhodnutí. V obchodě s kuchyňským vybavením se na vás budou valit hrnce, pánvičky, pekáče. Jak ale vybrat ten pravý materiál? Jedním z oblíbených druhů je nádobí titanové.

Oblíbené titanové nádobí

Nádobí vyráběné ze směsi titanu, hliníku a keramiky se v českých kuchyních objevuje stále častěji. Nadšenci a zastánci správné výživy si nemohou vybrat lépe. Titanové nádobí je skvělým pomocníkem při přípravě zdravé kuchyně a jejích pokrmů. Na titanovém nádobí můžete vařit bez použití nezdravého tuku. Tuhle výhodu má na svědomí absolutně nepřilnavý povrch, který si oblíbíte i vy. Klíčem úspěchu je silná nepřilnavá vrstva potažená oxidem titaničitým. Tohle opatření zaručuje vysoce odolný povrch s minimálním rizikem nechtěného poškrábání a jiného poškození. Nezanedbatelným pozitivem je i dobrá tepelná vodivost materiálu. Tlusté stěny jsou zárukou rovnoměrného rozložení proudícího tepla. Nádobí se velmi rychle zahřívá a zároveň dlouho udržuje stabilní teplotu. Významně tak zkracuje proces vaření, a tím šetří drahou energii.

Titanové nádobí má široké možnosti využití

Nesporně výhodné je rovněž univerzální využití titanového nádobí. Použít ho můžete na plotnu, ale i do trouby. Jeho údržba je více než snadná. Bez obav ho lze mýt v myčce nádobí, aniž by se poškodilo. Při přípravě suchých pokrmů ho postačí pouze otřít papírovým ubrouskem. Trápit vás nemusí ani to, zda se hodí právě na váš sporák. Variabilita je pro titan zásadní. Uvaříte v něm na plynu, sklokeramice i indukci. Jedinou nevýhodou tohoto typu je vysoká pořizovací cena. Ale za kvalitu se platí. Uvidíte sami, že se vám vložená investice v budoucnu vrátí.