S rostoucím počtem obchodních center, samozřejmě roste také počet prodejen. V dnešní době tedy tuto službu nabízí stále více firem. Jak ale zvolit tu správnou a nenaletět nebo dokonce nadměrně nepřeplatit? Spousta z nich nabízí velké množství služeb za různé ceny. Je důležité naplánovat si vše důkladně a zvolit tu správnou cestu. S touto problematikou vám poradí tento článek.

Firmy nabízejí nepřeberné množství služeb

Když hledáte firmu, od které byste si nechali udělat svou novou prodejnu, narazíte na takové, které ve svých službách nemají mnoho co nabídnout. Neřeší totiž to, že při budování interiéru je potřeba pomýšlet taky na okolní záležitosti, jako jsou uzávěry, předěly, vrata či jakékoliv konstrukce ze skla. Mnohdy je potřeba tyto práce do prodejních míst ovšem také zakomponovat.

Jednou z firem, která zaštiťuje všechny tyto potřeby, je Kovostav 98. Díky své certifikaci nabízí stavební a instalační práce obchodních prostor nejrůznějších velikostí od malých prodejen až po plochy o rozloze několik set metrů čtverečných. Jedná se tedy také o zakázky v obchodních centrech. Ve své nabídce mají celou řadu potřebných služeb. Myslíme si, že je ideální volbou pro všechny, kdo potřebují pomoci se zřízením nebo rekonstrukcí interiérů prodejen.

Levnější náklady na zřízení prodejny díky domácím zaměstnancům

V dnešní době se poměrně značně rozmohl trend pracovníků z cizích firem. Vzhledem k tomu, že tak v řetězci figuruje jeden subjekt navíc, jsou služby daleko dražší. Zákazník je pak s prací nespokojen a prodělává. Na trhu se naštěstí nacházejí i takové firmy, které pro tuto činnost zaměstnávají své vlastní pracovníky. Ti nabízejí své cenné zkušenosti a maximální profesionalitu. Díky tomu, že se o práce starají oni samotní, mají zákazníci své služby daleko levnější. Využijte proto servisu domácích pracovníků.

Proč prodělávat, když to jde mimo provoz?

Co si budeme povídat, obchodní prostory je potřeba využívat především přes den. Ale proč nedělat rekonstrukční práce také v nočních hodinách? Zákazník tím tedy není omezován v provozu a prodejna tak může přes den normálně fungovat. Ano, i takové firmy se zde najdou.

Jak bezpečně zařídit svou prodejnu

Jak postupovat při výběru vhodného uzávěru nebo mříže? To vám řeknou odborní zaměstnanci konkrétní firmy. Nikde ale neseženete to, co nabízí Kovostat 98. Jako jediná firma v České republice se pyšní nabídkou uzávěrů a předělů širších než 20 metrů.

Služeb této firmy využili už například INFOCENTRUM Fashion Arena Praha (rok 2017), zásobovací chodby Centrum Černý Most Praha (rok 2017), kompletní rekonstrukce toalet OC Olympia v Plzni (rok 2016) nebo stavbu nové obchodní jednoty Hennes & Mauritz na Slovensku (rok 2015).

Potřebujete poradit, jak správně zařídit své obchodní prostory? Neváhejte a kontaktujte Kovostav 98. Kvalifikovaní zaměstnanci poradí se vším ohledně této záležitosti. Jistě budete s jejich servisem spokojeni. Více informací na www.kovostav98.cz.