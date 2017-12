Jízda na zledovatělých silnicích, startování v teplotách hluboko pod nulou, namrzající okna – to je jen několik z řady problémů, které řidičům přináší nadcházející sezóna. Štěstí přeje připraveným, jak se říká. A u auta to platí dvojnásob! Nepodceňte proto přípravu vašeho vozu na zimu…

1. Přezujte na zimní pneumatiky

Pokud dosud jezdíte na letních gumách, rychle upalujte do servisu! Podle zákona platí povinnost zimního obutí již od 1. listopadu. Riskujete nejen smyk na namrzlém asfaltu, ale také pořádnou pokutu. Ponechte si je na autě až do konce března, a pokud špatný stav silnic přetrvává, s jejich opětovnou výměnou za letní nespěchejte. Mají-li hloubku dezénu nejméně 4 mm, lze použít i celoroční pneu, experti to však nedoporučují, protože jejich jízdní vlastnosti nejsou ani v jednom období ideální.

2. Postarejte se o výměnu kapalin

V automobilech se používá hned několik druhů kapalin, z nichž všechny mají svou životnost a v zimě mohou zamrzat. Například chladící kapalinu je třeba měnit po 3 letech, kdy ztrácí své vlastnosti. Pořídíte-li před zimou novou a přidáte i nemrznoucí směs, bez obav můžete vyjet i do teplot pod – 30 °C. Také olej je třeba v zimě bedlivě kontrolovat, má totiž tendenci houstnout, což se ještě více projeví, máte-li ho málo. Výměna oleje by měla být provedena vždy po 15 000 km, nebo jednou ročně. A kdy vyměnit motorový olej ? Nejlépe právě před zimou. Každé dva roky je nutno měnit brzdovou kapalinu, nebo alespoň před zimou zkontrolovat její aktuální bod varu. Poslední, avšak nikoli méně významná, je směs v ostřikovačích. Tu si můžete vyměnit za letní klidně sami na kterékoliv čerpací stanici.

3. Nezapomeňte na výměnu filtru pevných částic V tomto bodě se nejedná vyloženě o něco, co musíte učinit před zimou, nicméně se jde o nezanedbatelnou povinnost řidičů naftových vozidel. Tato součást dieselových motorů je předepsána zákonem od roku 2010, a to z dobrého důvodu. Pomáhá udržet množství výfukových plynů na snesitelné úrovni a chrání tak zdraví především obyvatelů měst. Právě ve městech je třeba na údržbu a výměnu filtru pevných částic dbát nejvíce, ve špičce se totiž zanese již po 80 000 kilometrech. Když vaše snaha přece jen selže… Situace, kdy auto musíte v zimě odložit do servisu, nejsou nijak výjimečné. Co si pak počít, závisí-li na schopnosti dopravit se do práce vaše kariéra? Tuto dobu vám pomůže překlenout spolehlivá autopůjčovna Brno, kde seženete za rozumnou cenu i pořádnou dodávku.