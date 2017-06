Zesilovač je u milovníků kvalitní a hlavně hlasité hudby doslova nezbytností v jejich automobilu. Pokud je zapojený správně, a jedná se o kvalitní typ, rozhodně splní svůj účel na sto procent. Jsou ale případy, které mohou způsobit i mnoho negativ. A to ve chvíli, kdy je zesilovač připojený nesprávně. Kdo nemá zkušenosti se správným zapojením, měl by raději vyhledat odborníka, který má potřebné znalosti a zkušenosti. Proč? Jelikož se můžete vyhnout následujícím problémům.

Výkon zesilovače

Většina zesilovačů na našem trhu je napájena hodnotou 12V . Nutno také říci, že čím vyšší je jeho výkon, tím vyšší je pochopitelně i jeho spotřeba. A právě zde může nastat jeden z hlavních problémů. Ten souvisí s tím, že je zvolený špatný průřez napájecího kabelu. Když je použitý průřez příliš malý, dojde k tomu, že zesilovač nikdy nebude napájen tak, jak potřebuje. Výsledkem bude situace, že nikdy nedocílíte takového výkonu, který dokáže nabídnout.

Rušivé elementy

Zdá se vám, že je zvuk z vašich reproduktorů lehce zkreslován a že se v něm objevuje celá řada různých rušivých elementů? Pokud ano, je nutno říci, že je tento stav dán především tím, že jste využili špatných kabelů. Konkrétně v souvislosti s jejich stíněním. Pokud byste se chtěli daným problémům vyhnout, měl by mít kabel alespoň jedno stínění. Stejně tak je dobré myslet i na kvalitu konektorů, kdy je ideální, aby byly platinované, nebo zlacené.

Vypínání, nebo nemožnost zapnutí

I toto je problém, který se může velmi často přihodit. Pokud se vám zesilovač nepovede zapnout, nebo se bude při vyšším výkonu vypínat, může to být způsobeno tím, že bylo provedeno nesprávné ukostření. Zde přitom nejde o úkon jakkoliv složitý, jelikož mnohdy plně stačí použít třeba šroub u pásů, nebo jakýkoliv jiný prvek, který je vodivý a který je pevnou součástí samotné karoserii. Pokud ukostření provedete, mělo by vše fungovat tak, jak fungovat má . Stejné problémy ale může přinášet i něco zcela jiného. Jestliže vás zajímá, co přesně to může být, tak se jedná po pojistku. A to takovou, který má nesprávné hodnoty. Zkrátka a jednoduše je příliš slabá. Pozor ale i na fakt, že i silná pojistka může být problém.

Snižování účinnosti

I toto je poměrně velký problém, který nemusí být jenom důsledkem použití špatné kabeláže, Pokud kupujete zesilovač skutečně silný, může to znamenat, že ho baterie jednoduše neutáhne a vám tak chybí jedna podstatná věc – vhodný kapacitor, který jste nezapojili. I když ho ale máte a zapojíte ho, můžete se dopustit poměrně velké chyby, která způsobí stejný problém. Jedná se o stav, kdy kapacitor buď nebude nabitý, nebo bude od zesilovače umístěný příliš daleko. Ano, i toto je problém, který má následky. Doporučuje se nepřekračovat vzdálenost 30 centimetrů.