Doba pirátění filmů je už za námi. Možná si i vy ještě pamatujete, jak jste museli hodiny čekat, než se vám stáhne film. Vždy bylo potřeba přemýšlet dopředu, na co se dnes večer chcete podívat. Dnes by možná všechno bylo trochu jinak, protože rychlost internetového připojení se značně zvýšila. Na druhou stranu spousta serverů má stejně omezené stahování, takže si moc nepomůžete. Naštěstí už tohle vůbec není potřeba řešit. V současnosti se totiž filmy nestahují, sledují se online.

Čím dál více lidí začíná využívat výhod internetu pro sledování oblíbených pořadů, seriálů a filmů. V někdejších dobách prostě nezbývalo nic jiného než si zapnout televizi, ale dnes se věci změnily. Proč se koukat na program, který vás nezajímá, když můžete sledovat seriály a filmy online?

Pustíte si cokoliv, kdykoliv a kdekoliv

Sledování seriálů a filmů online je skvělé také v případě, že máte doma jen jednu televizi a nemůžete se dohodnout, na co se budete večer dívat. Klidně nechte zbytek rodiny, ať si pustí, co chtějí. Vy se můžete přesunout do postele třeba s tabletem, notebookem či telefonem a pustit si online videa.

Na internetu je spousta portálů, které nabízí filmy ke zhlédnutí. Najdete na nich jak filmové hity, tak seriály a další pořady. Často narazíte i na takové, které se v televizi už nějaká léta nevysílají – co byste řekli třeba na staré série Simpsonových či pořad Chcete být milionářem? Přesně ty najdete na Kukaj.cz.

Nebudou vás otravovat reklamy

Na většině portálů musíte, než se vůbec začnete dívat, odklikat několik automaticky se otevírajících reklam. To je nepříjemné, a proto přichází portál Kukaj.cz, který funguje zcela bez reklam. Nebudou vás rušit ani na začátku, ani uprostřed filmu. Což je vlastně další plus ve srovnání s televizí. Potřebujete ještě jiné důvody, abyste si konečně zvykli dívat se na filmy a seriály online?