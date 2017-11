Rádi natáčíte videa, ale vaši snahu hatí celkový výsledek, který není optimální. Příčiny mohou být různé. Nejčastěji se jedná o nekvalitní techniku. Jestliže ale disponujete výbornou kamerou anebo zařízením, jež je jí vybaveno, důvod ne příliš povedeného videa bude jinde. S největší pravděpodobností tkví v použití nevhodného programu učeného pro jeho stříhání. K dispozici je jich dnes spousta a ne všechny nabízejí intuitivní ovládání a také celkový dojem, který by stál za to a upoutal pozornost diváků. My vám proto v následujících řádcích nabídneme 3 tipy na programy, jež stojí za vyzkoušení.

Windows Movie Maker

Jakýsi klasický program na střih videa představuje Windows Movie Maker. Setkat se s ním není složité, jelikož často bývá součástí balíčku Windows. Velkou výhodou jeho využívání je bezesporu maximálně intuitivní prostředí, v němž se vyzná i úplný laik, který ještě nikdy video nestříhal. Funkce jsou zde přitom rozmanité, a jestliže potřebujete vytvořit slideshow složenou z fotografií a podbarvit vše muzikou, výsledek bude jistě solidní. Nikoliv však profesionální. Na stříhání celovečerního filmu můžete rychle zapomenout.

iMovie

Máte doma nějaké zařízení od Applu? Pak by měl být jeho součástí i šikovný program na tvorbu videa s názvem iMovie. Pokud ho nemáte, není problém stáhnout jej z AppStore. Vyznačuje se přítomností spousty funkcí, mezi které patří třeba:

– ořezání videa,

– nabídka zvukových efektů,

– stabilizace obrazu,

– originální řešení přechodů,

– spousta titulků,

– potlačení šumů,

– ekvalizér a ladění zvuků,

– korigování barev

– a mnohé další.

Stříhat jeho prostřednictvím lze jak klasická normální videa, tak i profesionální kousky či 4K videa. Editor je přitom ke stažení zcela zdarma.

Online střih na www.wevideo.com

Zajímavou volbou je také stříhání videa online. Učinit tak můžete na webu www.wevideo.com. Použít lze verzi, jež je po dobu 90 dní zcela zdarma. Program si otevřete v jakémkoli prohlížeči.

Rádi byste se naučili stříhat video, a spíše tedy potřebujete ukázat jak? Pak není problém objednat si třeba tento online kurz na střih videa.