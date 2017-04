Možná právě nyní řešíte otázku, jestli jít studovat na vysokou školu. Vyplatí se vám to? Je důležité mít v současné době vystudovanou vysokou školu? Různé průzkumy tvrdí, že každý druhý student s maturitním oborem skončí na některé vysoké škole. Studijních míst by však bylo pro každého maturanta. Stačí si jen vybrat a v případě soukromých vysokých škol i něco připlatit.

Jaké obory jsou nejpopulárnější?

Student, který není již od střední školy přímo nasměrovaný k jednomu oboru, a nemá tedy stoprocentně vyhraněné zájmy, to má při rozhodování o budoucím studiu o něco těžší. Nabídka studijních oborů i zaměření jednotlivých vysokých škole je opravdu široká, a tak student často neví co si vybrat. Pod mnohými názvy si navíc někdy ani nedokážete nic konkrétního představit. Naštěstí bakalářské studium je spíše takový úvod do celé problematiky, v současné době je to spíše příprava na to, co vás čeká v magisterském studiu. Proto se můžete i po dostudování bakaláře rozhodnout pro jiný obor. A jaké obory jsou u studentů nejvíce vyhledávané?

Pokud hledáte snadné uplatnění a velké výdělky, je vaše volba zcela jasná. Mezi obory, které mohou svým absolventům zaručit budoucí vysoké příjmy, jsou především ty ekonomické a v současné době vše, co má něco společného s počítači a IT technologiemi. Ovšem je u nich zase několikanásobně nižší naděje na úspěšné přijímací řízení. Je zde vyšší konkurence a počet přijímaných studentů je omezen.

Vysoká škola Praha

Vysoká škola podnikání a práva je soukromá škola, která nabízí studium bakalářských a dále také navazujících magisterských programů. Zvolit můžete buď klasickou prezenční formu studia, nebo kombinovanou. Vysoká škola Praha vyniká také spoluprácí se zahraničními univerzitami, studenti tak mohou strávit semestr například v Belgii, Finsku, Norsku, Španělsku a v mnoha dalších zemích.