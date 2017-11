Hlídat si svůj majetek je věc zcela samozřejmá a každý vlastník či majitel pro to určitě udělá cokoli. Nikomu jistě není lhostejné, že se po jeho soukromém pozemku, po jeho domě či chatě pohybuje někdo, kdo tam nemá co dělat. A naprosto nepřípustné je, začne-li tam páchat trestnou činnost, ničit věci a dokonce krást. Bohužel nemůžeme strážit své území ve dne v noci. Občas je zapotřebí chodit do práce či do školy, a někdy máme dokonce i možnost odjet na delší dovolenou. S ohlídáním chaty, která stojí desítky či stovky kilometrů od našeho trvalého bydliště, je to ještě horší. Případy vloupání za účelem levného noclehu se množí a o vykrádačky taky není nouze.

Spolehlivé řešení ale existuje. Trn z paty vám vytrhnou skryté IP kamery. Nainstalujte je všude tam, kde potřebujete sledovat jakýkoli pohyb. Zajistí vám pohodu a klidné spaní. Špionážní kamera s detekcí pohybu má čidlo, které kameru zapne v okamžiku, kdy se v zorném úhlu cokoli pohne. Záznam tak poskytuje důležitý důkaz při pátrání po pachateli. Samozřejmě je na něm i přesný údaj o čase, což je při vyšetřování taky velice důležité.

Špičková špionážní wifikamera s detekcí pohybu a s nočním viděním je na vysoké úrovni a disponuje nejnovějšími technologiemi. Má kvalitní FULL HD obraz, široký úhel záběru, silný noční přísvit a solidní mikrofon. Je skrytá ve stolních hodinách, a tudíž zcela nenápadná. A naprosto jedinečná je možnost skrze wifi živě sledovat situaci ve svém chytrém telefonu. Kamera vás okamžitě informuje o tom, že se na vašem pozemku něco děje. A pak už je to pouze na vás – ohlásit to na policii a začít okamžitě jednat. Se špionážní kamerou budete mít před záškodníky vždycky náskok.

Špionážní kamery s detekcí pohybu lze zakoupit na eshopu „Cel-Tec.cz“.