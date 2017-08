Život je plný nejrůznějších nepříjemností a nehod, které se bohužel nevyhýbají ani digitální technice. I když se lidé snaží brát v úvahu, že technika je citlivá a podle toho s ní zacházet, občas se, jak se říká, zapomenou, a malér je na světě. Notebook vyklouzne z ruky a spadne na podlahu. Limonáda z převržené sklenice si neomylně najde cestičku rovnou do klávesnice notebooku. Naštěstí to není žádná tragédie.

Pořizovat si nový stroj je zbytečné

V první chvíli vás to jistě naštve. „Muselo se to stát zrovna mně,“ říkáte si otráveně. Ovšem už krátce poté vás to chtě nechtě přejde. Obvykle vás honí nějaké termíny a nezbude, než situaci urychleně řešit. Možná vám hlavou prolétne úvaha, zda by nebylo jednodušší si rovnou koupit nový stroj, když už je ten starý poničený. Vězte, že ne. Mnohem jednodušším krokem je výměna klávesnice k notebooku než pořízení nového notebooku. Samozřejmě je to levnější. A pak člověk je zvyklý na svůj notebook. Je to jako s ženou, ani ta by se neměla často měnit. Jakmile se s notebookem sžijete, těžko se pak zvyká na jiný. Proto se investice do nové klávesnice rozhodně vyplatí. Dostanete ji navíc velice rychle.

Ozve se typické křup

Citlivý je ale samozřejmě i displej notebooku. Je velmi náchylný k prasklinám. Stačí, když si na notebooku zapomenete tužku a zaklapnete ho. Ozve se typické křup a displej se poroučí do věčných lovišť. I v tomhle případě se ale vyplatí oprava. Výměna displeje pro notebooky není pro odborníka nic složitého. Už do tří nebo čtyř dnů můžete mít svůj stroj zpátky a opět plně funkční. Ano, tak rychle se dá všechno zvládnout. Pro vás to znamená, že budete bez spojení jenom velmi krátkou dobu. Nové díly samozřejmě jsou kvalitní a originální, takže můžeme rozptýlit i vaše poslední obavy.