Tisknete doma nebo v kanceláři a potřebujete, aby náklady na jednu vytištěnou stránku byly co možná nejnižší? Podívejte se s námi, jak se dá ušetřit. To první, co je rozhodně třeba udělat, je nastavení vaší tiskárny. A to tak, aby si barvy do tiskárny vzala skutečné minimum. Když se podíváme na sortiment současných tiskáren, většina nabídne tři hlavní nastavení, přičemž to první je pro nás ideální:

Koncept

Normální

Nejlepší

Kupte i správnou tiskárnu

Vliv na cenu spojenou s tiskem nemá jenom samotné nastavení, ale i tiskárna. Vývoj se stále posouvá a tak ty nejmodernější umí využít jenom minimum barvy, a přitom výsledek bude naprosto dokonalý. Pokud se podíváme na rady, jak vybrat tiskárnu, rozhoduje několik důležitých věcí. Je to třeba množství, stejně jako intenzita tisku, velikost i doplňkové funkce. V tomto mějte jasno a poté pochopitelně sáhněte po modelu, který je hodnocený jako nejvíce úsporný. V porovnání s jinými může být rozdíl ceny i v řádech několika desítek procent.

Rozhoduje i spotřební materiál

Na cenu tisku má pochopitelně vliv také spotřební materiál. Nejprve začněme tím, že ideální volbou je možnost měnit jenom jednotlivé čtyři barvy. Díky tomu nahradíte vždy jenom tu, která skutečně dojde, a ostatní vám v tiskárně stále zůstanou. Dále se zaměřte i na to, za kolik náhradní náplně kupujete a jakou mají kapacitu. Naším doporučením jsou ty s velkou kapacitou a zároveň nejnižší cenou. I to se pozitivně promítne na ceně za jednu stránku. Velkým hitem jsou dnes náplně alternativní, které oproti originálním dokážou cenu nákupu snížit o nemalou sumu.

Když je řeč o spotřebním materiálu, zaměřte se také na kupovaný papír. Když tisknete třeba jenom obyčejné firemní dokumenty, nepotřebujete nic výjimečného. Stačí vám balík, který může běžně stát třeba jenom pár desítek korun. I toto vám pomůže k úsporám.