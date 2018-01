Brambory patří mezi oblíbenou přílohu a jde o jednu z velmi důležitých plodin v našem prostředí. Podívejte se, jak je správně skladovat a na co dbát při jejich uskladňování na delší období. Když to správně zvládnete, mohou vám vydržet až do prvních nových raných brambor. Na závěr přinášíme i tip, jak snadno pořídit kuchyni vašich snů.

Chlad a temno

Pro skladování jsou vhodné čisté, zdravé a suché brambory. Rašlové pytle jsou dobrou metodou díky své prodyšnosti, kdy nehrozí zapaření. Je však nutné pamatovat na to, že brambory musí být uloženy v suchém prostředí, aby se jim vyhnuly problémy s plísněmi. Levné rašlové pytle s bramborami se nejčastěji ukládají do sklepa, případně do suché a chladné spižírny. V daném prostoru je dobré dodržovat větrání, aby nedocházelo ke srážení vlhkosti a tvorbě plísní nejenom na bramborách, ale i na zdech. Teplota by neměla poklesnout pod 4 °C.

Rané brambory jsou určené k rychlé spotřebě

Naopak rané brambory kvůli nižšímu obsahu škrobu ztrácejí vodu o něco rychleji, takže při delším skladování mohou být vysušené a nejsou již příliš chutné. Pokud si je koupíte, snažte se je zpracovat co nejrychleji. Pytle na brambory se v tomto případě mohou také hodit, ale hlavně spíše pro přenášení a krátkodobé uschování.

