Řízení firemního IT není procházka růžovým sadem. S narůstajícím počtem technologií narůstají také možnosti, pro které se můžete rozhodnout. Největší spor se asi vede o to, jestli pro komunikační technologie využít vlastní server či cloud. Pojďme si obě dvě technologie stručně představit a říct si jejich výhody a nevýhody.

Servery pod svojí kontrolou

Představovat klasické servery je jako představovat jízdní kolo. Každý z nás se s oběma zajisté někdy setkal. Máte server ve firmě či v datovém centru, kde se vám o něj stará IT správce. Server je vaším majetkem a plně si rozhodujete o fungování. Na druhou stranu to samozřejmě nese nějaké náklady na jeho údržbu, které obvykle bývají vyšší než u cloudových služeb.

Plaťte jen za vámi využívané služby

Cloudové služby fungují na principu sdíleného úložiště. Pronajmete si ten prostor a služby, které skutečně využíváte. Platíte si pouze službu (například sdílené uložiště) a nemusíte řešit technické otázky serveru s výjimkou komunikace s firemními počítači. Data jsou obvykle lépe dostupná, i pokud se k nim potřebujete dostat z druhého konce zeměkoule. Na druhou stranu to znamená vystavit svá citlivá data mimo kontrolu vlastní firmy.

Co je lepší?

Nedá se to říct jednoznačně. Každá technologie má pochopitelně své plusy a mínusy. Málokdy jde ale postavit firemní IT síť jen jedné technologii. V případě cloudových technologií se stejně většinou nevyhnete vybudování alespoň malé firemní sítě, která bude na cloudovou navázaná. Síť vybudována pouze na vlastních serverech bude nejspíše fungovat velmi archaicky a uživatelsky nepřívětivě. Pokud budete chtít vybudovat moderní IT síť čistě na vlastních technologií, nejspíše to bude drahé.

Řízení firemního IT

Proto je nejlepší obě dvě technologie kombinovat. Najití optimálního IT mixu obvykle není jednoduché, ale dobrý správce IT by vám s ním měl pomoci.