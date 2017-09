Jestliže si chcete udělat kávu i v domácím prostředí tak, aby chutnala jako od skutečného baristy, nemusíte si pořizovat drahé přístroje. Pokud jste velkým vyznavačem černého potěšení a pijete ji několikrát denně, nespokojte se jen s českým turkem, instantní, nebo kapslovou kávou. Řešením je pro vás přístroj french press. Je levný, jednoduchý a přitom splní svůj účel na sto procent.

Malý zázrak, ale dokonalá chuť

Přípravu kávy s french pressem zvládne i malé dítě. V domácnosti vám takovýto pomocník nezabere moc místa a přitom si díky němu přichystáte kávu výborné kvality. Všechno, co potřebujete, ukrývá v sobě tato nádobka s víčkem a sítkem. Na vás už je jenom to, abyste si zakoupili kávu, kterou si umelete doma, nebo si ji necháte umlet už v obchodě. Káva z french pressu v sobě nemá sedlinu, jaká je v turecké kávě, a nezničí ji ani filtrovací papírek z překapávané kávy. Nemusí vás tak obtěžovat hořká chuť ze zrníček a všechny potřebné složky zůstanou ve vodě.

Jednoduchý postup

Zacházení s french pressem nepotřebuje žádné dokonalé vzdělání. Přesto má postup přípravy svoje dokonalá pravidla. Potřebujete namletou kávu, která by neměla být před datem spotřeby, a nejlepší je taková, jež si přinesete domů v posledních čtrnácti dnech. Po této době ztrácí své aroma. Rozhodně ji také neskladujte v ledničce nebo přesypanou v jiné nádobě. Nasypte na dno french pressu potřebné množství kávy, nejlépe osm gramů na 150 mililitrů vody, ale záleží na vaší chuti. Pak už stačí jen zalít vodou, která má 95 stupňů Celsia. Nechte maximálně dvě minut odstát, promíchejte a stejnou dobu držte se zavřeným víčkem. Pak už stačí jen přelít do šálku. V přístroji už žádnou kávu nenechávejte, protože by se zničila její chuť.