Máte rádi hazardní hry a nechce se vám přímo do kasina nebo nějaké herny? To přece vůbec nevadí, vždyť v současnosti není problém zahrát si jednoduše přímo online. Na internetu existuje obrovské množství nejrůznějších heren, jež vám to umožní. Zahrát si budete moci jak klasickou ruletu, tak i blackjack a jiné hry. Určitě byste ale také měli uvažovat o tom, jak byste měli hrát, aby bylo vše co možná nejbezpečnější. I váš počítač mohou napadnout viry, případně malware a způsobit vám velké nepříjemnosti. Co byste tedy všechno měli udělat?

Zvolte správné online kasino

V současnosti je sektor online kasin poměrně pestrý a většina společností je důvěryhodná. Vždyť také musí plnit velmi přísné požadavky ze strany státu. Ministerstvo financí uděluje licenci pouze společnostem, jež na počátku složí kauci 50 milionů korun. Ministerstvo financí si právě tímto pojišťuje bezpečnost internetového casina. V případě úpadku se totiž právě z této sumy vyplatí pohledávky všech věřitelů. Hráči tak mají jistotu, že nepřijdou o finanční prostředky na svých herních kontech. Petr Malý z webu Casino Recenze řekl, že celou situaci velmi pečlivě sledují a podmínky pro provozování online kasina splnilo pouze několik málo společností. Jmenovat bychom mohli například Synot Tip nebo tuzemské sázková společnost Fortuna.

Přesto si svůj počítač chraňte

Ač se na první pohled může zdát, že hraní v online hernách a kasinech je bezpečné, přesto se vyplatí svůj počítač chránit. Ať už máte nainstalované Fortuna Casino anebo program jiného provozovatele, není od věci mít nainstalovaný antivirový program, který se o případné hrozby bez větších problémů postará. Optimální volbou jsou především placené antiviry. Na internetu najdete ale také bezplatné antivirové programy a nejrůznější aplikace zaměřující se na eliminaci hrozby malware či spyware.

Pozor, ministerstvo financí varuje, že hraní hazardních her může způsobit závislost a je povoleno pouze pro osoby starší 18 let.