Už jste svou klasickou žárovku vyměnili za „LEDku“? Pokud ne, rychle tak učiňte. Budete až překvapeni, kolik ušetříte za energie.

Moderní, úsporné a s dlouhou životností, těmito přednostmi vynikají tzv. LED žárovky. Ve srovnání s klasickými žárovkami mají téměř desetkrát nižší spotřebu, ušetřit vám tedy mohou až 85 % spotřebované energie! Obzvláště do svítidel, která svítí delší dobu, to je jednoznačná volba.

Až 50 tisíc hodin svícení!

50 tisíc hodin, tak dlouho vám jedna LED žárovka vydrží svítit. Nešetříte tedy „jenom“ elektrickou energii samotnou, ale i čas, který byste strávili jejich výměnou, a to samozřejmě nejen v těžko dostupných místech. Proto jsou LED žárovky vhodným způsobem osvětlení i veřejných prostranství, tedy budov, parkovišť či odstavných ploch.

LED reflektory a led trubice

Velmi úsporné jsou i LED reflektory, které vám nasvítí téměř každý venkovní prostor, a LED trubice, jež si oblíbily například hospodyňky. Kuchyňskou linku totiž osvítí přímo perfektně – kdo kdy vařil, vám potvrdí, že do hrnce musí být v první řadě dobře vidět. Uplatnění ale samozřejmě najdou i v garážích, dílnách, sklenících, zkrátka všude tam, kde na práci musíte dobře vidět. A nechcete se stresovat výdaji za energie.

LED pásky

Poohlížíte se po vkusném osvětlení míst, ve kterých je obtížná instalace jiných svítidel? Zvažte tzv. LED pásek. Jeho předností je v první řadě jeho malá velikost, umožňující ho tak připevnit téměř kamkoliv. Dobře vám osvítí pracovní plochu kuchyňské desky, ale poslouží vám i jako dekorativní osvětlení do podhledů či vitrín.

Jak vybrat „LEDku“

Klasické žárovky jsme svého času kupovali na základě jejich výkonu, jenž byl udáván ve wattech. Ten ale v případě LED žárovek nehraje zas tak velkou roli. Mnohem důležitějším parametrem je tzv. světelný tok. Ten se udává v lumenech a na žárovce jej najdete pod zkratkou lm. Tento údaj v podstatě udává, jak intenzívně bude žárovka svítit.

Teplota světla

Dalším důležitým údajem je teplota neboli barva světla. Ta se udává v kelvinech a dělí se do třech kategorií: teplá bílá, přírodní (nebo denní bílá) a studená bílá. Teplé světlo má takový nažloutlý až naoranžovělý nádech a hodí se třeba do lampiček na nočních stolcích nebo do lamp v obývacích pokojích, zkrátka všude tam, kde chcete navodit intimnější atmosféru. Do kuchyní, koupelen či pracoven s nedostatkem denního světla se pak nebojte použít studenou bílou nebo denní bílou, jež je někde mezi teplou bílou a studenou bílou. Výběr konkrétní LED žárovky proto konzultujte s odborníkem.