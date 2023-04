3 časté chyby, které může mít i váš web

Na internetu v současné době narazíte na velkou spoustu kvalitních, ale i méně kvalitních webů. Mnohdy se u nich přitom opakují stále stejné chyby. Pojďme si představit tři z nich, které se objevují poměrně často.

Na homepage chybí rozcestník

Podle nejrůznějších statistik uživatelé stráví na úvodní stránce vašeho webu velmi malé množství času. Většinou se jedná o maximálně 20 vteřin. Je to dáno kvůli tomu, že návštěvníci přišli na váš web hledat nějaké informace. A ty se zpravidla nachází až uvnitř webu.

Proto je na místě na homepage umístit rozcestník, díky kterému se budou moct vaši návštěvníci snadno zorientovat ve struktuře webu a přejít přesně tam, kam potřebují. Rozcestník by měl směřovat na všechny, nebo ty nejdůležitější podstránky webu. Díky tomu nebudou muset vaši potenciální zákazníci vše zdlouhavě hledat.

TIP: Nechte si vytvořit návrh úspěšného webu a zbavte se starostí.

Nekvalitní obsah

Obsah na webu prodává. A proto je na místě věnovat mu náležitou pozornost. Špatný obsah poznáte jednoduše. Třeba tak, že se jedná o prostý výčet vámi nabízených služeb či produktů. Nebo tak, že jste při jeho tvorbě vůbec nebrali v úvahu analýzu vašeho typického zákazníka.

Kvalitní obsah se ale soustředí právě na potřeby, problémy, touhy a sny vašeho zákazníka. Poskytuje vám veškeré relevantní informace, které jsou třeba pro provedení vašeho rozhodnutí. A rovněž odbourává případné obavy před provedením poptávky či objednávky.

Obsah by samozřejmě neměl obsahovat žádné gramatické či jazykové chyby, které zbytečně snižují důvěryhodnost vašeho webu, respektive vaší firmy jako takové.

Nezapomínejte na zápatí

Cílem zápatí webu je udržet návštěvníka na stránkách tak dlouho, dokud nenajde přesně to, co hledá. Prostřednictvím zápatí můžete potenciálním zákazníkům poskytnout doplňující informace, díky nimž se bude moct snáze rozhodnout. A nezapomeňte mu dát také prostor k tomu, aby se vás mohl zeptat na to, co potřebuje. Součástí zápatí by proto měl být rychlý kontakt (například telefon či e-mail).

Více informací o tvorbě webových stránek najdete na www.mdwebdesign.cz.