Letní čas dovolených se nezadržitelně blíží. Čím dál více lidí si přitom na své zahraniční dovolené, pobyty v kempu či jen několikadenní výlety pod stan přibaluje šikovné technologické pomocníky. Kromě smartphonů, tabletů, notebooků, navigací, digitálních kamer a foťáků to často bývají i nejrůznější další „gadgety“ pro zábavu nebo třeba bezpečí zavazadel. Jaké vychytávky by vám letos neměly v batohu či kufru chybět?

Přenosné bluetooth reproduktory: Diskotéka na chatě i pod stanem

Chystáte se s rodinou či partou přátel pod stan nebo na chatu a už teď vymýšlíte zábavu pro letní večery? Tak to si s sebou nezapomeňte přibalit v poslední době velmi oblíbený přenosný bluetooth reproduktor. Tyhle šikovné repráčky jsou k dostání ve větších i kapesních modelech, většina je určená přímo pro outdoorové použití a jsou tedy odolné prachu, vodě i otřesům. Vyzkoušejte třeba reproduktor LAMAX Sentinel SE-1 s bytelnou pogumovanou konstrukcí, který na jedno nabití výdrží hrát až 20 hodin. Díky praktickému klipu pro zavěšení na batoh jej můžete nechat vyhrávat i při túře. Navíc používá technologii Bluetooth 2.1, takže ho snadno spárujete i se staršími modely telefonů či jiných zařízení.

Šťáva pro vaše zařízení vždy po ruce

Fotoaparáty, smartphony, tablety, notebooky nebo třeba i zmíněné přenosné reproduktory. Všechna tato zařízení se s námi vydávají na cesty čím dál častěji, a to nejen do hotelových pokojů, ale třeba i do kempu či přímo do divoké přírody pod stan. Povinnou výbavou cestovatelů, kteří nedají dopustit na svou elektroniku, se tak staly takzvané powerbanky, přenosné akumulátory, díky nimž si své přístroje nabijí kdekoliv a kdykoliv. „Externí baterie jsou ideálním cestovatelským doplňkem, který zajistí dostatek energie pro všechna zařízení napájená přes kabel USB. Pro delší cestování je samozřejmě nejlepší vždy volit model s co nejvyšší kapacitou. Kapacita powerbanky by měla vždy překračovat kapacitu baterie přístroje, ideální velikost je kolem 10 tisíc mAh. Běžný smartphone tak z externí baterie můžete dobít dvakrát,“ popisuje Radim Tlapák z internetového obchodu Batteryshop.cz, který nabízí externí baterii T6 power ME III. Výhodou je osazení powerbanky dvěma porty pro nabíjení, je tak možné dobíjet dvě zařízení současně. To oceníte zvláště, pokud cestujete v páru, nebo pokud používáte více mobilních zařízení.

Zavazadla v bezpečí

Cestovatelé, kteří na své letní toulky vyrážejí do zahraničí a navíc letadlem, možná již zažili situaci, že jim na letišti po příletu vydali jejich kufry s poškozenými zámky. Pokud se totiž po rutinním skenování pracovníci bezpečnostní kontroly potřebují podívat i dovnitř kufru a ten je opatřen běžným zámkem, musejí většinou použít násilí. Letiště proto dnes vyzývají pasažéry, aby svá zavazadla opatřovali takzvanými TSA zámky. Jsou to normovaná zařízení, k nimž bezpečnostní pracovníci vlastní master klíč, a tudíž je mohou snadno otevřít bez poškození. TSA zámky poznáte na první pohled podle červeného symbolu ve tvaru diamantu. Většinou jsou kódové, fanoušci smart zařízení si ovšem mohou pořídit bluetooth model AirBolt, který nabízí ovládání přes chytrý telefon. Mobilní aplikace AirBoltu pak kromě odemykání zámku umožňuje real-time sledování pohybu zamčeného zavazadla a zobrazí, zda byl kufr během přepravy otevřen. Pro větší bezpečnost lze k zámku nastavit i PIN pro případ, že by vám spárovaný telefon někdo odcizil.

Pro ta nejlepší selfíčka

Každý selfíčkový fotograf už dnes ví, že nezbytným požadavkem na kvalitní mobilové autoportréty je prodloužená ruka v podobě selfie tyče. Pokud tedy počítáte s tím, že během svých výletů budete fotit jedno selfie za druhým, nesmí vám tato vychytávka v batohu či tašce chybět. Modelů selfie tyčí je na trhu celá řada, z těch novějších zaujme například nedávno uvedená SelfieTIK od výrobce MiPow. Tato teleskopická bluetooth selfie tyč vyniká elegantním designem i malými rozměry, takže se skvěle hodí i do kabelky na městské toulky. Lze ji rovněž použít jako dálkovou spoušť fotoaparátu, a to na vzdálenost až 20 metrů. Na jedno nabití s ní můžete pořídit kolem 40 tisíc fotek. Třešničkou na dortu je pak funkce Anti-Loss: SelfieTIK vyšle varovný zvukový signál pokaždé, když vzdálenost mezi ní a vašim telefonem překročí 10 metrů. S touto tyčí v kapse se vám tak již nestane, že byste svůj smartphone zapomněli třeba na stolku v kavárně.

