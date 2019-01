Sbírka Centra pro mezinárodní světelné umění ve městě Unna (ca. 20 km od Dortmundu v Německu), umístěná v bývalém pivovaru Linden, má jedinečný charakter. Muzeum viditelné z dálky skrz komín stoupající 52 metrů do výšky, nabízí od roku 2001 celkem 2 600 metrů čtverečních výstavní plochy, hluboko pod zemí.

Muzeum získává svůj jedinečný charakter tím, že se zaměřuje na instalační aspekt světelného umění. Každé ze světelných zařízení byla vytvořeno speciálně pro místnosti s různým charakterem bývalého pivovaru a je individuálně přizpůsobeno tomuto místu z hlediska estetického a technického vzhledu.

CENTRE FOR INTERNATIONAL LIGHT ART

Třináct nejznámějších světových umělců zde vytvořilo trvalé instalace: Mario Merz, Misha Kuball, Rebecca Horn, Christina Kubisch, Keith Sonnier, Jan van Munster, Francois Morellet, Christian Boltanski, Brigitte Kowanz a Olafur Eliasson. Srdcem této sbírky je práce Jamese Turrella, který je zastoupen ve sbírce se dvěma ucelenými díly (o tvorbě Jamese Turella se dočtete v jiném článku na blogu LEDsviti.cz, věnovaném jenom jemu).

V této podobě je Centrum první a jediné muzeum na světě zaměřené čistě na prezentaci světelného umění. Setkání mezi avantgardním světlem a historickými budovami vytváří nezaměnitelnou atmosféru a vzrušující dialog mezi minulostí a budoucností.

Floater 99

James Turrell (nar. 1943) – nejznámější zástupce uměleckého žánru “světelné magie” dává světlu samotnému prostor a staví prostory ze světla.

Floater 99 Jamese Turrella se zabývá vnímáním prostoru, světla a zmatením vjemů způsobeným neobvyklou kombinací světla a prostoru. Návštěvník vstoupí do „plováku“, který je ponořen do barevného rozptýleného světla a zdá se, že se v něm rozpustí. Jediným orientačním bodem zůstává projekční plátno, za kterým se nacházejí LED diody, které ponoří prostor do barev, které se pravidelně mění z ledové modré až na magenta červenou.

Chronotop

Ingo Wendt (nar. 1964) – významný umělec, spolupracuje od roku 2011 s katedrou mediálního umění a designu, je vedoucím laboratoře světla na Vysoké škole výtvarných umění Saarbrücken HBKsaar. Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou světelné umění, umění ve stavebnictví a kinetické objekty, design osvětlení, řízení projektů a plánování.

Kinetický projekční systém „Chronotop“ svérázně zobrazuje průběh individuálního, kontemplativního času, který si každý divák může dovolit definovat sám pro sebe. Analogové projekce přístroje, barevného ciferníku a hodinového strojku jsou vidět na kulatých projekčních stěnách. 4 válce jsou poháněny tak, aby se otáčely v principu planetového převodu. Stroj také poskytuje rozsáhlou prostorovo-světelnou hru. Objekt má atributy skutečných hodin a zve návštěvníka více se ponořít do sebe a zapomenout přitom na čas.

Connect, Back to Back

Regine Schumann (nar. 1961) se zaměřuje na světelné efekty způsobené fluorescenčními materiály. Některé z materiálů, které používá, jsou barevné polylight-šňůry a různé barevné akrylové panely, které podle Goetheho teorie barev skládá do složitých barevných prostorů. Umělkyně také používá černé světlo, aby doplňovalo ostatní barvy.

Regine Schumann popisuje způsob její tvorby tímto způsobem:

Materiál barevného a fluorescenčního akrylového skla hraje u mne důležitou roli. Materiál, který používám, se rozsvítí, jakmile je mu dodána světelná energie, ať už ve formě přirozeného denního světla nebo umělého světla. V závislosti na umístění, různobarevné panely vytváří efekty prosvícení, vrstvení, míchání a selekcí.

Néon abscond

François Morellet (1926-2016) – byl francouzský umělec, který se zabýval především malířstvím, uměním světla, kinetickým uměním a sochařstvím. Jeho umění je obvykle připisováno stylem k geometrické abstrakci a minimalismu, ačkoli jistá blízkost k dadaismu je též zřejmá.

Morellet je jedním z nejvýznamnějších francouzských představitelů konkrétního umění. Vedle Julie Le Parc, Horacia Garcii Rossiho, Francisca Sobrina, Joëla Stone a Yvarala byl v roce 1960 mezi spoluzakladateli umělecké skupiny Groupe de Recherche d”Art Visuel (GRAV).

To byl malý náhled do velice zajímavého místa, které můžeme velice doporučit pro vaši návštěvu. Zároveň jsme vám tímto článkem chtěli trochu přiblížit svět moderního světelného umění, snad se nám to podařilo.

Text+foto: LEDsviti.cz