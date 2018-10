Není to jen lákadlo prodejců investičního zlata. Drahé kovy jsou v době nejistých akciových trhů i kolísajících kurzů měn nejjistější investicí.

Investování do zlata je nejvýhodnějším. To i proto, že je jeho nákup osvobozen od 21 % DPH. U stříbra tomu tak již není. A pozor! Platí to skutečně jen pro investiční zlato – tedy pro zlaté mince a investiční slitky. Ne pro šperky, které odborníci jako investici i tak nedoporučují.

Lidi bez zkušeností s investováním do drahých kovů mnohdy podlehnou různým investičním nabídkám, které se však jako skutečné investice do zlata pouze tváří. Ve skutečnosti se ale jedná o investice do akcií firem těžících zlato. Sázkou na jistotu je skutečný nákup hodnotného investičního zlata. Investor pak sice musí počítat s náklady na bezpečnou úschovnu svých zlatých slitků, jde však o jednu z nejlepších investic dneška. Doporučuje se však len těm, kdo nemají zájem pouze o rychlé spekulace, ale počítají s investováním na dobu minimálně pěti až šesti let.

Zlaté mince dokážou jako investice mile překvapit.

Laik obvykle neví, že i zlaté mince, sbírané numismatiky, jsou investičním zlatem. Nad klasickou „zlatou cihlou“, přesněji zlatým slitkem, vynikají mince rovněž tím, že mají kromě hodnoty zlata i hodnotu uměleckou, numismatickou a mnohdy i historickou. Stačí se podívat, jak obrovskou hodnotu dnes mají tzv. svatováclavské dukáty vydané za první republiky. A nad hodnotu zlata se cení i další české a slovenské mince.

Zlaté slitky ze Švýcarska

Pokud se rozhodnete investovat do klasických zlatých slitků, důležitý je jich správný výběr. Kvalitní švýcarské zlaté slitky nabízí numismatická prodejna sídlící v pražském Obecním domě. Žádané jsou zejména uznávané značky Pamp, Agor-Heraeus a Munze Osterreich. Cena slitků se mění každý den podle aktuální ceny zlata. Tu máte možnost sledovat na webu prodejny Zlate-mince.cz.