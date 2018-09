Obalů na mobil je na trhu celá řada. Jaký je pro vás ten pravý? Nezapomeňte při výběru zohlednit, kde mobil nosíte, kde všude ho používáte, nebo zda si na něm často čtete.

Kupovat si každou chvilku nový telefon, je pro většinu lidí nemyslitelné. Pokud chceme kvalitní zařízení, vyžaduje si to dost velkou investici, a proto doufáme, že nám vydrží co nejdéle. I když si chytrý telefon chráníme jako oko v hlavě, spadnout na zem nám může kdykoliv. Pokud tedy chcete, aby vám dlouho vydržel a nemuseli jste platit drahé opravy nebo si dokonce kupovat nový přístroj, raději se zamyslete nad dobrými obaly na mobil.

Řada lidí obal nechce, protože mají pocit že jim překáží nebo že v něm nevypadá telefon dost elegantně. Ale v dnešní době už existují různé druhy krytů a pro různé příležitosti. Můžete si tak vybrat přesně takový, který se vám bude líbit a vyhovovat vám.

Kde mobil nosíte?

Nosíte mobil v tašce? I když je mobil ukrytý v kabelce nebo v batohu, hrozí mu, že si rychle poškrábe displej. V tašce jsou různé nástrahy, jako klíče nebo propisky a další ostřejší předměty, které telefon postupně poničí.

Dobrým řešením je tak otvírací kryt na mobil, který připomíná knihu. Tyto obaly jsou velice elegantní, ale ne každému takovýto obal vyhovuje. Některým lidem dokonce vadí v ruce. Dalším řešením ochrany displeje před poškrábáním tak může být nalepení svrchní fólii nebo tvrzeného skla.

Pokud nosíte mobil raději v kapse, vhodný pro vás bude nějaký minimalistický, například silikonový obal. Vypadá sice úplně jednoduše, ale při pádu funguje jako kvalitní ochrana.

Dostane se váš mobil do blízkosti vlhkosti?

Ne každý mobil je voděodolný, a proto je třeba si dát pozor, aby se zrovna ten váš nenamočil nebo se do něj nedostala vlhkost. Klasickou nehodou je, že člověku vypadne z kapsy do záchoda. Někdy se vám do něj ale může dostat voda i zcela nenápadně, pokud například vaříte nebo se v jeho blízkosti něco rozlije, nebo máte-li malé děti. Pokud si myslíte, že by se vám nějaká taková nehoda také mohla stát, raději si pořiďte voděodolný obal. Výhodou je, že s ním pak budete moci fotit i ve vodě.

Často si na mobilu čtete?

Chytrý telefon už dnes neodmyslitelně patří do našeho každodenního života. Nejen že z něj telefonujeme a posíláme zprávy, fotíme na něj, sledujeme sociální sítě a čteme nejrůznější články. Pokud i vy patříte mezi vášnivé “mobilní” čtenáře, určitě vám udělá radost jednoduchý nenápadný obal, který ale v sobě skrývá výklopný stojánek. Nemusíte tak hledat oporu pod telefon, jednoduše otevřete stojánek a můžete si například při jídle číst nebo sledovat video. Tento obal určitě také ocení lidé, kteří rádi vaří a sledují recepty na internetu.