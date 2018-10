Moderní technologie a z nich vycházející různé stroje a přístroje tu jsou hlavně proto, aby lidem dokázaly zjednodušit život a aby nabídly další možnosti a další cesty spojené s realizací určitého požadavky. A když tím požadavkem je reklama, můžeme říci, že moderní přístroje lze využít celkem zajímavě.

Potisk různých věcí

Jistě jste kolem sebe viděli celou řadu různých věcí, které na sobě měly logo konkrétní firmy. jak se tam dostalo? Nešlo o ruční malování, ani různé obtisky. K tomu posloužil termotransferový lis 3D, který je v oblasti reklamy stále populárnější. A to hlavně z důvodu, že pomocí něho není problémem potisknout doslova cokoliv. Třeba hrnečky, klíčenky, ale i celou řadu dalších reklamních materiálů, na kterých by mělo být logo firmy.

Vyřezání jakéhokoliv tvaru

Může se jednat například o složité logo, stejně jako se může jednat o tvar, který má zaujmout. Zkrátka a jednoduše se může jednat o cokoliv. Pokud by moderní technologie neexistovaly, muselo by se vše dělat výhradně jenom ručně. A to rozhodně není nic jednoduchého. Naštěstí existují a tak se dají použít. Příkladem takového zařízení je moderní řezací plotr. Právě jenom stačí zadat potřebná data a on se následně o vše postará. Výsledkem bude nařezaný obrazec přesně podle zadaných požadavků. A to s jistotou:

Jednoduchosti práce

Rychlosti

Přesnosti

Tisk na textil

Tisknout se nemusí nutně jenom na papír, jelikož je možné tisknout i na různé jiné materiály. Třeba na textil. Zde sice existuje sítotisk a jiné komplikované metody, ale s moderními technologiemi se často objevují i jiné a další. Sem řadíme takzvaný digitální tisk. Je cenově výhodný už od jednoho kusu, stejně jako dokáže zaujmout také svou výslednou kvalitou. Dnes jde o zařízení hojně využívané v reklamních agenturách, kde řeší požadavky jak velkých, tak i požadavky menších firem.