Jak začít s kariérou v IT? Hltejte informace a profilujte se

Láká vás kariéra v IT, ale nevíte, jak s ní začít a jak se pak po profesním žebříčku posouvat výš? Poradíme vám, na co se zaměřit, aby to vyšlo.

O šikovné IT specialisty bude vždy zájem a na začátek kariéry v IT oblasti tak není nikdy pozdě. Jednoduše. Máte-li tedy k informačním technologiím blízko, zkuste to. Můžete se totiž vypracovat i na špičku.

Na jaře 2022 chybělo v Česku asi 14 tisíc IT odborníků. A jejich nedostatek má tendenci narůstat. Ruku v ruce s tím jde i zvyšující se mzda za jejich práci. Zhruba za 8 let se můžete dostat na seniorní pozici, kde se očekává měsíční příjem vyšší než 50 000 Kč, často se ale dokonce pohybuje až od 70 000 Kč výše. A průměrná mzda v tomto odvětví? Ta se podle ČSÚ v roce 2022 vyšplhala na 73 053 Kč.

Dovednosti, které se vám budou při práci v IT hodit

V prvé řadě potřebujete být technicky zdatní – čemu jste doposud neporozuměli, to byste měli být schopni se naučit. Využijete schopnost programování v některém z programovacích jazyků a čeká vás i práce s vývojovými nástroji. S těmi se můžete sami aktivně seznamovat.

Zaměstnavatel od vás nejspíš bude očekávat i orientaci v síti, bude tedy předpokládat, že zvládáte konfiguraci routerů a switchů a dovedete efektivně nakládat i s dalšími součástmi sítě. Nemusíte správu sítě ovládat do hloubky, ale mít přehled se vyplatí.

Od věci není ani mít povědomí o oblasti databází (správa dat, SQL dotazy) a kybernetické bezpečnosti.

Ani začínajícímu IT specialistovi by nemělo být cizí logické a analytické myšlení, měl by také umět zvládat řešit problémy, ať už „po staru“, nebo novými nápady. Očekává se i to, že dokáže efektivně komunikovat a spolupracovat s týmem.

K dalším plusům patří empatie, případně schopnost vedení lidí (pro zájemce o vyšší pozice) nebo touha zdokonalovat se (chtít se učit nové věci) a dobrý time management.

V začátcích může všechno usnadnit IT brigáda pro studenty. Během ní se můžete naučit celou řadu věcí a v těch, které už umíte, můžete z brigády odejít takříkajíc kovaní.

Vyprofilujte se, ať víte, jak dál

Není IT specialista jako IT specialista. Víte, že si můžete vybrat z celé řady zaměření? IT specialisté jsou například:

Programátoři a vývojáři: Ti vdechují život aplikacím a softwarovým nástrojům, vytvářejí weby nebo e-shopy. A samozřejmě o ně pečují, aby vždy fungovaly, jak mají.

Ti vdechují život aplikacím a softwarovým nástrojům, vytvářejí weby nebo e-shopy. A samozřejmě o ně pečují, aby vždy fungovaly, jak mají. Specialisté přes sítě: Ti zase zajišťují správu, konfiguraci a zabezpečení sítí, mají pod kontrolou routery a switche, případně navrhují a tvoří celé nové sítě.

Ti zase zajišťují správu, konfiguraci a zabezpečení sítí, mají pod kontrolou routery a switche, případně navrhují a tvoří celé nové sítě. Specialisté přes databáze: Jejich úkolem je starat se o správu a zabezpečení databází, zálohování a obnovování dat, vývojáři databází pak navrhují a vytvářejí nové struktury.

Jejich úkolem je starat se o správu a zabezpečení databází, zálohování a obnovování dat, pak navrhují a vytvářejí nové struktury. Specialisté kyberbezpečnosti: Jejich každodenním chlebem je monitoring a zajišťování bezpečnosti IT infrastruktury a systémů. Podskupinou těchto specialistů jsou etičtí hackeři, kteří bezpečnost testují a hledají slabá místa, na nichž je třeba zapracovat.

Zmínit můžeme ještě datové analytiky a vědce, cloudové specialisty nebo webové designéry. Je tedy na místě vybrat si, co by bavilo právě vás, protože IT je pojem širší, než si laik umí představit.

Vzdělávejte se a nepřestávejte s tím

Jestli se dá nějaká oblast práce popsat jako dynamická, pak je to právě IT. Technologie se neustále vyvíjejí a úspěšná kariéra v IT se neobejde bez soustavného sledování trendů a vzdělávání. Každá nabytá informace vás tak posune vpřed.