Až se vás manželka zeptá, kam se zase odpoledne nebo navečír chystáte, odpovězte jí, že na magnet fishing. Určitě bude koukat s otevřenou pusou a než se vzpamatuje, budete už dávno u vody se svým nádobíčkem. Nenechte se mýlit překladem anglického pojmu. Nemyslete si, že na magnety budete lovit ryby. To jen pouhý název napovídá podivnému loveckému odvětví, chytání na magnet. Ovšem ve skutečnosti nejste lovcem ryb, nýbrž kovových pokladů, které se ukrývají pod mořskou či sladkovodní hladinou.

Vydejte se za dobrodružstvím a lovem pokladů na dně jezera, řeky či studánky

Vzhledem k faktu, že Česko je svou polohou středozemní stát, jejž neobklopuje žádné moře, nezbývá vám než se vypravit k řece, tůni či studánce a zkoušet lovení kovových pokladů a mincí tam. Málokdo by si troufl – z morálních důvodů – lovit mince v kašně na náměstí anebo na nádvoří zámku, ovšem pro vyzkoušení magnetismu by taková kašna s mincemi mohla vyhovovat. Pro lovení maličkých mincí a kovových předmětů na dně kašny by vám stačilo nejjednodušší a nejlevnější magnetické závaží, jakož i nejkratší provaz.

Jednostranné magnety pro lovce pokladů v nejjednodušší verzi mají nosnost 282 kilogramů

Nejlevnější magnety M-9 a M-10 jsou jako stvořené pro „lovení“ lehkých pokladů, mají totiž nosnost do 198, respektive 282 kilogramů. Což odpovídá například kotvě od lodi, železné destičce, případně malé truhličce se zlatými šperky… Ale to je jen pohádková představa. Zpět do reality. Budete-li mít jako pracovník technických služeb za úkol vyčistit kašnu bez vypouštění vody, magnet pro lovce pokladů vám může skvěle posloužit jako vysavač, který na sebe všechny mince přilepí.

Nezapomeňte na nákup další důležité propriety – pevného lana

K magnetům pro magnet fishing se ve specializovaném obchodě unimagnet.cz prodávají rovněž nezbytná lana z pevného materiálu, která mají délku patnáct, nebo třicet metrů. Polyesterová lana jsou mimořádně odolná proti roztržení. Důležitá je ovšem také znalost vázání uzlů, s jejichž pomocí lano upevníte k jednomu nebo dvěma očkům na magnetu.

Více verzí magnetů umožňuje různorodé lovení pokladů

Výše zmíněné magnety M-9 a M-10 jsou totiž opatřeny pouze jedním okem a mají magnetickou funkci umožněnou pouze z jedné strany. Oproti těmto verzím existují typy magnetů: F300 a F500, které disponují oboustrannou magnetickou silou a mají očka dvě. Magnet F300 je ultra silný neodym pro magnet fishing s magnetickou silou 2×310 kilogramů, má možnost přišroubování vlečného lana shora i z boku. Typ F500 je super silný oboustranný neodym s magnetickou silou 2 ×500 kg a možností připevnění lana seshora i ze strany.