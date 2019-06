Jen málokdo z nás se obejde bez televize. Jsme zvyklí, že nám její sledování poskytuje zábavu i poučení, a zapínáme ji po náročném pracovním dni i o deštivých víkendech.

TV sledují všechny věkové generace

Naše děti rády koukají na pohádky a jim určené pořady. Většina dospělých si zase nedokáže představit život bez sportovních přenosů, oblíbených seriálů či dokumentů. Z televizních zpráv navíc získáváme informace o aktuálním dění u nás i ve světě. A starým lidem, z nichž řada opouští domov kvůli zdravotním problémům jen sporadicky, zprostředkovává vysílání kontakt se světem.

Vypnutí DVB-T se blíží

Většina z nás zaznamenala informace o přechodu na DVB-T2. Jedná se o další technologickou změnu, která mnohým znemožní příjem televizního signálu na stávajícím přijímači. A jelikož je vypnutí regionálních stanic naplánováno na 30. června 2019, je nejvyšší čas situaci řešit.

Jaké možnosti se nabízejí

Pokud váš televizor nedokáže přijímat DVB-T2, nemusíte si hned pořizovat nový. Můžete zakoupit setopbox, který připojíte k TV. Ale, ruku na srdce, komu se chce investovat prostředky do technologií, které mohou být použitelné jen několik málo let? Koneckonců není to dlouho, co jsme řešili přechod na digitální vysílání. Naštěstí však můžeme televizi přijímat i přes internet.

Rychlé internetové připojení je dlouhodobým řešením

Neomezené internetové připojení přes kabel nám umožňuje sledovat televizní pořady stejně jako klasická TV. Pokud si ho doma zařídíme, budeme mít nejen skvělý přístup na webové stránky a k sociálním sítím, ale zároveň také vyřešíme problém s příjmem televizního signálu. Navíc budeme mít možnost pouštět si pořady ze záznamu a neuteče nám žádný díl oblíbeného seriálu.

Kde objednat rychlý internet?

