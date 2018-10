Máte svůj vůz v servisu? Potřebujete převézt náklad, jenž se vám do vašeho automobilu nevejde? Nebo si třeba chcete udělat výlet nějakým luxusnějším vozidlem? Můžete si ho vypůjčit. Ne od souseda, ale z autopůjčovny.

Automobil z autopůjčovny se ovšem hodí i k jiným účelům. Plánujete prodloužený víkend někde hodně daleko od svého domova a na cestu se nechcete vydávat vlastním vozem, ale třeba vlakem? Je to levnější a pohodlnější. Netrčíte v kolonách a plnými doušky si vychutnáváte okolní ubíhající krajinku. Na samotném místě pobytu by ale vůz nebyl k zahození. Přeci se nebudete procházet jen v docházkové vzdálenosti od místa vašeho ubytování. Řešením pak je vůz si vypůjčit na místě. Autopůjčovnu ale vybírejte v předstihu, abyste na místě nezjistili, že zrovna žádné vozidlo není k mání.

Kvalita přímo úměrná ceně

V hledáčku vašeho zájmu zřejmě bude půjčovna, jež vám nabídne kvalitu přímě úměrnou ceně. Tedy bezporuchový vůz, jež vás nikde nenechá na holičkách. Naštěstí jsme v Evropě, ne v zemích třetího světa, a bezporuchové vozy i v českých autopůjčovnách naštěstí jsou standardem.

Pozor na různá připojištění

Samozřejmě, že vámi půjčený vůz musí mít půjčovna pojištěný. A věřte, že ve valné většině případů půjčovny své vozy pojištěné mají. Někdy vám však mohou nabízet různá připojištění. Dobře zvažte, jestli je budete potřebovat. Určitě se ale informujte, zdali je součástí standardní pojistky i pojištění čelního skla.

Pozor na příplatky

Budete v zapůjčeném automobilu vozit malé dítě? Autosedačky v půjčovnách bývají za poplatek. Počítejte s tím, nebo si přivezte autosedačku vlastní.

Hlídejte si stav nádrže

Některé půjčovny rovněž vyžadují vůz vrátit s plnou nádrží. A sankce za to, pokud tak neučiníte, nebývají zrovna malé. Mnohdy vyšší, než na kolik by vás vyšlo její doplnění.

Vůz vraťte včas

Rovněž dodržte hodinu, do které máte vozidlo vrátit. I za zprodlení si připlatíte, a to mnohdy celodenní sazbu. Pokud máte zpoždění, půjčovně zavolejte a vysvětlete jí situaci. Třeba bude shovívavější.

Jak vybrat autopůjčovnu?

Co se samotného výběru autopůjčovny týče, nejlepší je dát na reference. Má váš soused nebo známý dobrou zkušenost s konkrétní autopůjčovnou? Vezměte si od něj kontakt. Jinak hledejte na internetu. Do vyhledávače zadejte pojmy jako například půjčovna aut Zlín, půjčovna dodávek Ostrava nebo třeba autopůjčovna Brno a vyberte tu, která vám bude co nejvíce vyhovovat.