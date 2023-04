Neodymové magnety – dokonalá přitažlivost

Magnety jsou dokonalým prostředkem v mnoha sférách ideálním pomocníkem. Umí pomocí přitažlivosti spojit různé předměty, které drží neskutečnou silou, a přitom je pak snadno odejmete. Jak fungují neodymové magnety?

Co jsou neodymové magnety?

Neodymové magnety se někdy nazývají permanentní. Jde o prvky na FeNdB, jejich chemický vzorec je Nd2Fe14B. Nevyznáte se v chemii? Nevadí, jen vám přiblížíme, že ve složení těchto magnetů naleznete neodym (Nd), dysprosium (Dy), praseodym (Pr) či vzácné zeminy a i díky tomu tyto magnety dosahují vůbec nejvyšších hodnot vnitřní magnetické energie (BH)max. K čemu jsou tyto permanentní magnety dobré? Jednak díky tomuto složení z nich lze vyrobit poměrně malý magnetek se stejnou přídržnou silou. Například u feritových magnetů tak malých rozměrů nedocílíte. I když by se zdálo, že magnety představují sféru, kde není již co vymyslet, opak je pravdou. S rostoucími poznatky a technologickým vývojem se vyrábějí stále nové třídy s vyšší hodnotou (BH)max. Také se vylepšuje teplotní odolnost magnetu, a to až do 200 °C. Jen zatím nelze korigovat úměru, že čím vyšší teplotní odolnost, tím je horší výše energetické třídy.

Permanentní magnety – kde se používají?

Permanentní magnety jsou tvrdé, ale zároveň křehké, proto se jejich povrch často upravuje, aby byly bytelnější. Také je často ohrožuje rez, což ale může vyřešit pozinkování, niklování nebo lakování epoxy lakem. Tento typ magnetů je hojně využíván například ve strojírenství. Uplatní se tam, kde je potřeba vyvinout velkou magnetickou sílu, ale zároveň se pracuje v malých rozměrech. Může to být u rotorů motorů, v magnetických spojkách a brzdách, magnetických polarizátorech tekutin i v čipech proti krádežím v obchodech. Také se využijí v robotech, hračkách, kuchyňských strojích, pračkách či hodinkách. Kde je velký výběr? U firmy ABC MAGNET s.r.o., která je specialistou na magnetické výrobky.