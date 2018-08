Nic neudrží krok s tempem vašeho života jako Galaxy Note9 s celodenní výdrží, novým bluetooth perem S Pen a inteligentním fotoaparátem

Praha, 9. srpna 2018 – Společnost Samsung Electronics dnes představila nejnovějšího člena své prémiové řady Note – Samsung Galaxy Note9. Řada Note si vysloužila uznání za to, že obsahuje nejnovější převratné inovace společnosti Samsung, a Galaxy Note9 navazuje na tuto tradici špičkovým chytrým telefonem poskytujícím maximální výkon, novým bluetooth perem S Pen a dosud nejinteligentnějším fotoaparátem Samsung.

V České republice bude nový Galaxy Note9 dostupný ve dvou barevných variantách – černé Midnight Black (ve verzích 512 a 128GB) a modré Ocean Blue s atraktivním žlutým S Penem (verze 128GB). Doporučené maloobchodní ceny jsou 32 499 Kč za 512GB verzi a 25 999 za 128GB verzi.

Předobjednávka

V rámci předobjednávek si mohou zájemci pořídit Galaxy Note9 ve verzi 128GB od 9. srpna do 23. srpna 2018 s tím, že nový telefon jim bude doručený od 24. srpna 2018. Budoucí majitelé mohou při předobjednání využít i speciální promo akci prostřednictvím webu www.novysamsung.cz kdy při odprodeji svého starého telefonu získají navíc bonus ve výši 2 500 Kč, v případě odprodání starého telefonu z řady Samsung Note pak až 5 000 Kč. Předobjednávkový bonus se nevztahuje na speciální edici Samsung Galaxy Note9 512GB.

Speciální edice

Pro zájemce bude připravená i exkluzivní speciální edice, která obsahuje nový Galaxy Note9 v 512GB verzi společně s chytrými hodinkami Samsung Gear S3 Frontier v luxusním balení. Doporučená maloobchodní cena této speciální edice je 34 999 Kč s tím, že ji lze zakoupit i ve značkových prodejnách Samsung, oficiálním e-shopu obchod-samsung.cz a u internetového prodejce Alza.cz v rámci předobjednávek od 9. srpna do 23. srpna 2018. Ke svému majiteli pak bude doručena od 24. srpna 2018.[1]

Speciální edice Note9 512GB a Note9 128GB budou na českém trhu dostupné od 24. srpna 2018. Samostatná verze Galaxy Note9 512GB pak bude pro české zákazníky dostupná v průběhu září.

[1] Na exkluzivní speciální edici telefonu Galaxy Note9 a hodinek Gear S3 Frontier se v rámci předobjednávek nevztahuje bonus při odprodání používaného zařízení.

„Note byl vždy výkladní skříní našich špičkových technologií a inovací, které udávají směr, jímž se celé odvětví ubírá, a Galaxy Note9 není v tomto ohledu výjimkou. Je navržen tak, aby splňoval přání a požadavky dnešních uživatelů na výkon, výdrž a inteligenci,“ prohlásil DJ Koh, prezident a generální ředitel divize IT & Mobile Communications společnosti Samsung Electronics. „Příznivci telefonů Note jsou mezi zákazníky společnosti Samsung ti nejvěrnější. Víme, že touží po všem, chtějí pracovat a bavit se na maximum a Galaxy Note9 je jediný telefon, který dokáže držet krok s jejich hektickým životním stylem.“

Vydrží pracovat celý den

Lidé se na své chytré telefony spoléhají téměř ve všem, co dělají – den co den, od rána do večera. Potřebují telefon, který s nimi dokáže držet krok, aniž by museli hledat nejbližší zásuvku kvůli nabíjení, mazat fotografie k uvolnění místa pro další snímek, úzkostlivě čekat na stažení videa před nástupem do letadla nebo řešit prodlevy při hraní her.

Potřebují telefon, který je nenechá na holičkách, a Galaxy Note9 jim toto vše přináší.

Baterie s celodenní výdrží: Galaxy Note9 je vybaven baterií s kapacitou 4 000 mAh, která je u vlajkových telefonů Galaxy vůbec nejvyšší a poskytuje energii na dlouhou dobu, takže můžete celý den od rána do večera telefonovat, posílat textové zprávy, hrát hry a sledovat filmy.

Galaxy Note9 je vybaven baterií s kapacitou 4 000 mAh, která je u vlajkových telefonů Galaxy vůbec nejvyšší a poskytuje energii na dlouhou dobu, takže můžete celý den od rána do večera telefonovat, posílat textové zprávy, hrát hry a sledovat filmy. Ukládejte víc, mažte míň: Galaxy Note9 se dodává ve dvou kapacitách vnitřního úložného prostoru – 128GB nebo512 GB. A díky možnosti vložení karty microSD je Galaxy Note9 připraven nabídnout 1 TB[2] paměti, a poskytnout vám tak pocit klidu a jistoty díky vědomí, že máte dostatek místa pro oblíbené fotografie, videa a aplikace.

Galaxy Note9 se dodává ve dvou kapacitách vnitřního úložného prostoru – 128GB nebo512 GB. A díky možnosti vložení karty microSD je Galaxy Note9 připraven nabídnout 1 TB[2] paměti, a poskytnout vám tak pocit klidu a jistoty díky vědomí, že máte dostatek místa pro oblíbené fotografie, videa a aplikace. Rychlost a výkon: Galaxy Note9 je mimořádně výkonný chytrý telefon s nejmodernějším 10nm procesorem a podporou nejrychlejších dostupných sítí na trhu (až 1,2 gigabitu za sekundu) ke streamování a stahování bez jakýchkoli zádrhelů. Galaxy Note9 obsahuje také špičkový systém Water Carbon Cooling vyvinutý společností Samsung a algoritmus regulace výkonu na principu umělé inteligence integrovaný přímo do zařízení k zajištění vysokého, ale přesto stabilního výkonu.

Vývoj pera S Pen

Význačným rysem řady Note je S Pen. Jeho zásluhou si uživatelé vydobyli uznání a Samsung rozšířil představu o tom, co všechno chytrý telefon dokáže. To, co bylo na začátku nástrojem pro psaní a kreslení, dává nyní uživatelům do rukou další možnosti a větší kontrolu.

Díky podpoře technologie Bluetooth Low Energy (BLE) přináší nový S Pen zcela nový způsob, jak Note používat. Pouhým kliknutím je nyní možné pořídit selfie a seskupit obrázky, promítat snímky, pozastavit a přehrát video atd. Vývojáři mohou dokonce nové pokročilé funkce pera S Pen postavené na technologii BLE integrovat do svých aplikací ještě letos.

Inteligentní fotoaparát, který pořizuje dokonalé snímky

Udělat fotografii, která vypadá úplně stejně jako od profesionála, může být obtížné – ale nemělo by. Galaxy Note9 je vybaven špičkovými fotografickými technologiemi Samsung s novými možnostmi, které usnadňují tvorbu dokonalých fotografií.

Optimalizace scény: Fotoaparát telefonu Galaxy Note9 je dosud nejchytřejší, jaký Samsung vyvinul. Využívá inteligence k identifikaci jednotlivých prvků fotografie, například scény a předmětu, automaticky je zařadí do jedné z 20 kategorií a na základě této kategorie je okamžitě Výsledkem je ohromující, realistický obraz s jasnými barvami a dynamickým prokreslením.

Detekce chyb: Snímek se nemusí vždy zdařit hned na poprvé a Galaxy Note9 uživatele upozorní, pokud něco není v pořádku, takže mohou pořídit další snímek, aniž by daný okamžik propásli. Okamžité upozornění se objeví v případě, že je snímek rozmazaný, fotografovaná osoba mrkla, na objektivu je nečistota, nebo pokud kvalita snímku není dobrá kvůli protisvětlu.

Špičkový fotoaparát: Díky jedinečné kombinaci pokročilých inteligentních funkcí a špičkového hardware je fotoaparát, kterým je Galaxy Note9 vybaven, tím nejlepším na trhu. Nabízí pokročilou technologii redukce šumu a Variabilní clonu[3] s dvojí světelností, který se přizpůsobuje světlu podobně jako lidské oko. Špičkový fotoaparát v Galaxy Note9 poskytuje křišťálově čisté snímky bez ohledu na světelné podmínky.

Špičkové zážitky: od práce ke hře

Hlavním designovým prvkem společnosti Samsung je displej Infinity, kdy je Galaxy Note9 vybaven největším bezrámečkovým displejem, jaký se kdy v řadě Note objevil. 6,4palcový Super AMOLED displej Infinity nabízí skutečně pohlcující multimediální zážitek. Displej Infinity doprovázejí u telefonu Galaxy Note9 stereoreproduktory vyladěné od AKG a podpora prostorového zvuku Dolby Atmos®, který vás vtáhne přímo do středu dění. Mobilní video nikdy nevypadalo a ani neznělo lépe než na Galaxy Note9. YouTube označil Galaxy Note9 za vlajkovou loď, která dokáže ve své třídě nabídnout nejlepší zážitek se službami YouTube.

Díky podpoře dokovací stanice Samsung DeX lze s Galaxy Note9 také pracovat podobně jako s PC. Uživatelé mohou pracovat na prezentacích, upravovat fotografie a sledovat své oblíbené pořady, a to vše s využitím svém telefonu. Vyzkoušejte Samsung DeX se snadno přenosnými adaptéry HDMI[4]. Po připojení k monitoru může Galaxy Note9 poskytovat obraz pro virtualizovaný desktop, nebo dokonce může sám posloužit jako plně funkční druhá obrazovka. Při sledování videa si můžete dělat poznámky s pomocí pera S Pen nebo můžete Galaxy Note9 použít jako touchpad, jako pravé tlačítko myši, k přetahování obsahu pomocí funkce drag and drop, či pracovat na monitoru s několika okny zároveň. Nikdy to nebylo snadnější ani efektivnější.

Galaxy a nejen to

Standardní součástí Note9 jsou i špičkové technologie Galaxy. Patří mezi ně rychlé bezdrátové nabíjení, odolnost proti vodě a prachu se stupněm krytí IP68[5] či služby Samsung, jako jsou Samsung Health. Galaxy Note9 podporuje také bezpečnostní platformu Knox společnosti Samsung, která splňuje požadavky vojenského průmyslu a nabízí možnost biometrického zabezpečení důležitých informací pomocí skenování otisků prstů, skenování duhovky, nebo funkce rozpoznávání obličeje.

Galaxy Note9 otevírá celý svět nových možností – je to vstupní brána do celého ekosystému zařízení a služeb Samsung. Ve spojení s technologií SmartThings lze Galaxy Note9 například použít k ovládání připojených zařízení nebo k lepšímu využití osobního inteligentního asistenta Bixby[6]. Galaxy Note9 také uživatelům umožňuje si vychutnat hudbu mnohem snadněji. Společnost totiž navázala nové dlouhodobé partnerství se společností Spotify[7]. Díky tomuto partnerství získávají uživatelé jednoduchý přístup ke službám Spotify a mohou snadno synchronizovat a přenášet hudbu, seznamy skladeb a podcasty mezi produkty Galaxy Note9, Galaxy Watch a Smart TV.

Další informace o Galaxy Note9 získáte na internetových stránkách http://www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy nebo www.samsung.com/galaxy.

[2] 512GB interní paměti jako standard. 512GB modely jsou k dostání ve vybraných zemích. Dalších až 512GB paměti při použití externí SD karty (prodává se samostatně).

[3] Objektiv podporuje režimy se světelností f/1,5 a f/2,4. Objektiv Dual Aperture je instalován na zadním širokoúhlém fotoaparátu.

[4] HDMI adaptéry značky Samsung zahrnují HDMI adaptér (EE-HG950), Multi Port adaptér (EE-P5000) a kabel DeX (EE-I1300).

[5] Na základě testů prováděných ponořením do sladké vody do hloubky 1,5 m na dobu až 30 minut. Opláchněte nečistoty/osušte.

[6] Dostupnost a funkce služby Bixby se mohou lišit podle země nebo operátora. Hlasový asistent dokáže rozpoznat americkou angličtinu, standardní čínštinu a korejštinu. Nedokáže však rozpoznat všechny akcenty, dialekty a výrazy. Hlasové příkazy fungují u vybraných aplikací společnosti Samsung a třetích stran, jejichž počet neustále roste. Seznam kompatibilních aplikací naleznete v aplikaci Bixby v sekci „Apps with Voice“.

[7] Dostupnost a funkce služby Spotify se mohou lišit podle země nebo operátora. (Více informací najdete na www.spotify.com)

Samsung Galaxy Note9 – technické specifikace výrobku

Galaxy Note9 Displej 6,4palcový Super AMOLED s rozlišením Quad HD+, 2960×1440 (521 ppi) * Obrazovka měřená úhlopříčně jako celý obdélník bez odečtení zaoblených rohů. * Výchozí rozlišení je Full HD+; lze jej ale v nastavení změnit na Quad HD+ (WQHD+) Fotoaparát Zadní: Duální fotoaparát s duálním optickým stabilizátorem obrazu (OIS) – širokoúhlý: Snímač Super Speed Dual Pixel 12MP AF (f/1,5 a f/2,4) – teleobjektiv: 12MP AF; f/2,4; OIS – 2x optický zoom, až 10x digitální zoom Přední: 8MP AF; f/1,7 Tělo 161,9 x 76,4 x 8,8 mm; 201 g, IP68 (BLE S Pen: 5,7 x 4,35 x 106,37 mm; 3,1 g, IP68) * Odolnost vůči prachu a vodě se stupněm krytí IP68. Na základě testů prováděných ponořením do sladké vody do hloubky 1,5 m na dobu až 30 minut. Procesor 10nm, 64bitový, osmijádrový procesor (max. 2,7 GHz + 1,7 GHz) 10nm, 64bitový, osmijádrový procesor (max. 2,8 GHz + 1,7 GHz) * Může se lišit podle trhů a mobilních operátorů. Paměť 6GB RAM (LPDDR4), 128GB + slot MicroSD (až 512GB) 8GB RAM (LPDDR4), 512GB + slot MicroSD (až 512GB) * Může se lišit podle trhů a mobilních operátorů. * Velikost uživatelské paměti je menší než celková kapacita paměti, protože část úložiště využívá operační systém a software vykonávající různé funkce zařízení. Skutečná velikost uživatelské paměti se bude lišit podle operátora a po aktualizaci softwaru se může změnit. SIM karta Single SIM: jeden slot pro Nano SIM a jeden slot pro microSD (až 512GB) Hybrid SIM: jeden slot pro Nano SIM a jeden slot pro Nano SIM nebo MicroSD (až 512GB) * Může se lišit podle trhů a mobilních operátorů. Baterie 4 000 mAh Rychlé nabíjení kabelem i bezdrátově Kabelové nabíjení kompatibilní se standardy QC2.0 a AFC Bezdrátové nabíjení kompatibilní se standardy WPC a PMA * Může se lišit podle trhů a mobilních operátorů. OS Android 8.1 (Oreo) Sítě Vylepšená 4×4 MIMO, 5CA, LAA, LTE kat. 18 * Může se lišit podle trhů a mobilních operátorů. Konektivita Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM,

Bluetooth® v 5.0 (LE až do 2 Mbps), ANT+, USB typ C, NFC, lokalizační služby (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)* Pokrytí systémů Galileo a BeiDou může být omezené. Platby NFC, MST * Může se lišit podle trhů a mobilních operátorů. Senzory Akcelerometr, barometr, čtečka otisku prstů, gyroskop, geomagnetický senzor, Hallův senzor, senzor tepu, senzor blízkosti, RGB světelný senzor, snímač oční duhovky, čidlo tlaku Zabezpečení Typ uzamčení: Gesto, PIN kód, heslo

Biometrické typy uzamčení: Snímač oční duhovky, snímač otisku prstů, rozpoznání tvářeInteligentní skenování: Kombinuje skenování duhovky s rozpoznáním obličeje, a umožňuje tak pohodlné odemčení telefonu a v některých případech poskytuje vylepšené zabezpečení pro některé služby ověřování Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

* Veškeré funkce, vlastnosti, specifikace a další informace, které jsou v tomto dokumentu uváděny a týkají se výrobků, mimo jiné včetně informací o výhodách, designu, ceně, součástkách, výkonu, dostupnosti a funkcích výrobku, se mohou bez předchozího upozornění změnit.

