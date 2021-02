Nový telefon? Víme, jaké příslušenství k němu potřebujete

Tak je to tady. Konečně vám dorazil. Dokonalý kousek nabitý nejnovějšími technologiemi, který vás nezklame výdrží baterie, příjemně překvapí kvalitou fotografií a ohromí rychlým surfováním po internetu. Koupě telefonu je však teprve začátek. Nyní vás čeká výběr pár dalších věcí.

Co všechno potřebujete k novému telefonu? Ideální je, když nad tím začnete přemýšlet ještě s předstihem. Třeba takové kryty na telefon je dobré mít nachystané už ve chvíli, kdy nový přístroj poprvé vybalíte z krabičky. Nikdy totiž nevíte, kdy spadne.

Kryt na telefon je nutností

I když je váš nový telefon bezpochyby krásný na pohled, raději jeho krásu ukryjte do obalu. Obal mobil ochrání před poškrábáním i odřením v případě pádu. Některé telefony také mají tendenci bez obalu klouzat v ruce, s obalem se lépe drží.

Mimochodem, i obal může být stylový a vůbec vašemu telefonu nemusí ubírat na kráse. Podívejte se třeba na kožená pouzdra na iPhone.

Bez ochranného skla se rovněž neobejdete

Další nutnou výbavou je ochranné sklo. Nikoliv žádná tenká ohebná fólie, ale doopravdy pevné tvrzené sklo. Jeho účelem je ochrana opět nejen v případě pádu, nýbrž i proti poškrábání. K tomu dojde snadněji, než byste si mohli myslet – stačí třeba dát si mobil do jedné kapsy spolu s klíči.

Držák do auta pro každého řidiče

Při jízdě budete jistě chtít mít telefon u sebe, a dost možná ho budete využívat i pro navigaci. Pořiďte si tedy kvalitní držák do auta, na němž bude telefon bezpečně držet. Některé držáky se dávají do mřížky chlazení, jiné se připevňují na čelní sklo. Sami si vyberte, co se vám více líbí.

Sluchátka máte?

Výrobci se snaží o minimalismus, do krabičky kolikrát nepřidají ani sluchátka a nabíječku. Máte doma nějaká sluchátka s konektorem, jímž telefon disponuje? Jestli ne, kupte si bezdrátová. Pak už konektory nebudete muset řešit.

Toto je taková základní výbava, bez níž se nejspíš neobejdete. Náročnější uživatelé budou potřebovat ještě další doplňky, jejichž výběr už necháme na vás.