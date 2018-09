Elegantní design a provedení určené primárně pro evropské uživatele – pekárna peče typické evropské oválné bochníky s křupavou kůrkou, jako z pekárny

Za lahodným chlebem s křupavou kůrkou stojí nejnovější technologie v oblasti pečení, hnětení i kynutí

Domácí pekárna zvládá díky bohaté nabídce programů slané pečivo všeho druhu, koláče, ovocné džemy nebo třeba těsto na pizzu

Ve světě, ve kterém je čas drahý a zážitky jsou čím dál cennější, ocení uživatelé domácí pekárnu, která snadno připraví skvělý chléb a dalšího pečivo pro rodinu a přátele. Tuto práci zvládá nový model Panasonic ZP2000 s názvem Croustina, jehož specialitou je chléb s tvrdou kůrkou.

Rodinná hostina

Domácí pečení chleba je rituálem, který si zamilujete – celý domov nádherně voní a z čerstvého krajíce se sbíhají sliny jako z máločeho.

Od letošního podzimu si milovníci domácího pečení mohou díky nejnovější pekárně značky Panasonic, originálnímu modelu Croustina, vychutnat lahodný chléb s typickou křupavou kůrkou.

Firma využila své třicetileté zkušenosti z oblasti domácích pekáren a nabízí uživatelům zbrusu nový typ s několika originálními technologiemi, díky nimž se z každé domácnosti může stát regulérní pekařský krámek pro labužníky.

S modelem Croustina je pečení hračka, ať už chcete pohostit rodinu nebo větší skupinu přátel. Na výběr je 18 automatických parametrů pro přípravu nejrůznějších specialit, jako jsou koláče, bezlepkový chléb, nebo příprava těsta na pizzu nebo džemu. K tomu všemu stačí stisknout jediné tlačítko.

Při pečení s Croustinou nemusíte používat nejen zbytečná aditiva, bez nichž se průmyslově vyráběné pečivo neobejde, ale ani cukr nebo sůl. Můžete si namíchat vlastní směs zdravějších ingrediencí.

Textura – základ moderního pečení

Na vývoji pekárny Croustina spolupracovala i známá britská dietoložka dr. Morgaine Gaye. Podle ní u pečiva hodně záleží na struktuře – a právě v téhle oblasti Croustina exceluje.

„Žijeme ve světě, kde se všechno zjednodušuje a přesouvá do virtuální sféry. Proto podvědomě klademe stále větší důraz na složení a vnitřní strukturu věcí, a pro potraviny to platí zvlášť. Nejde jen o chuť, ale o to, jak jídlo vnímáme a cítíme v ústech.“

Pokud pečeme chléb tradiční ruční cestou, k docílení křupavé kůrky potřebujeme tužší těsto. S Croustinou není třeba trávit dlouhé hodiny hnětením a tvarováním. Vše zastane automatika a speciální hnětací rameno, které těsto táhne a formuje v oválné formě s žebry. Proces je stejný, jako když těsto hněte zkušený mistr pekař. Výsledkem je zmíněná tvrdá a křupavá kůrka.

Jedinečné tepelné senzory pro dokonalý výsledek

Po zapnutí Croustiny se aktivují dva speciální senzory, které se starají o správnou teplotu při kvašení.

Pekárna senzory využívá pro optimální nastavení programu, aby těsto nejen dobře kynulo, ale také odpočívalo, a to v jakémkoli prostředí. Jeden senzor měří vnitřní teplotu v pekárně, druhý pak okolní teplotu v místnosti. Tím pádem lze úspěšně péct v suchém i vlhkém prostředí, v teple nebo i chladnu.

Pekařským mistrem snadno a rychle v pohodlí domova

Je jedno, jak velkou nebo jak zařízenou máte kuchyň, nové pekárně to v ní bude slušet. Koncept i design vznikl v Evropě, na výběr je elegantní černé nebo bílé provedení pro každý moderní interiér.

Díky vylepšenému schématu zahřívání funguje Croustina podobně jako skutečná mistrovská pec. Vnitřní víko a topné těleso uprostřed pekárny se starají o rovnoměrnou distribuci tepla, což opět napomáhá k vytvoření krásně křupavé kůrky.

Pekárna Panasonic Croustina ZP2000 bude k dispozici od konce září tohoto roku.

Technické údaje

Příkon: 230 – 240 V 50 Hz

Spotřeba energie: 645 – 700 W

Kapacita:

Chlebová mouka: max. 500 g / min. 300 g

Suché droždí: max. 7.0 g / min. 2.1 g

Kypřící prášek: max. 13.0 g min. ** g

Časovač: Digitální (až 13 h)

Rozměry (v × š × h): Cca 27,3 × 40,4 × 33,9 cm

Hmotnost: Cca 6,9 kg

Příslušenství: Odměrný šálek, odměrná lžíce

