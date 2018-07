Ve skladu, ve výrobním provozu, v dílně ani v potravinářském průmyslu či restauraci se bez nich neobejdete. Řeč je o praktických přepravkách, zpravidla plastových, které jsou uzpůsobeny k různým účelům.

Víceúčelové Europřepravky

Klasikou tohoto sortimentu jsou tzv. europřepravky. Setkáte se s nimi v průmyslu, ale využití pro ně určitě najdete i ve vaší domácí dílně. Vyrábí se v celém spektru rozměrů a mezi jejich hlavní výhody patří stohovatelnost – krásně do sebe zapadnou, takže je můžete skládat do výšky, a to i v případě, že vlastníte modely různých rozměrů. Oceníte také jejich odolnost nejen vůči nárazům a mechanickému poškození, ale i mnohým kyselinám a louhům. Některé typy jsou opatřeny uchy pro snadné přenášení. Vybírat můžete z přepravek otevřených, s víkem, plných, děrovaných či s vkladovým oknem.

Jak s nimi nakládat

Uložili jste si do přepravek vše, co je třeba, jenže nyní je chcete přemístit? Jednou z variant je přepravní podvozek se dvěma páry koleček – do domácnosti vám zcela postačí. Nákladnější možností, vhodné spíše pro skladiště a profesionální provozy, jsou nejrůznější vozíky. Úplně nejlíp ale uděláte, když si pořídíte plastové europalety. Už jejich jméno naznačuje, že jsou určeny přímo k použití s vašimi přepravkami, a stejně jako ony jsou i přes svou nízkou hmotnost velmi odolné. Unesou větší váhu, než byste si mysleli. A navíc se vyrábí pouze z hygienických materiálů, které umožňují jejich začlenění i do potravinářství.

Pro regály a přepravky k odborníkovi

