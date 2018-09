Prázdniny skončily a do školních lavic se vracejí děti, plny nových zážitků. Přestávky mezi hodinami nestačí na to, aby si naši potomci všechno povyprávěli, a tak není od věci uspořádat pro ně malou párty.

Nejen že při ní obnoví své vztahy z konce minulého školního roku ale my, rodiče, je budeme mít pod větší kontrolou, než kdyby vysedávaly někde v parku na lavičce. Samozřejmě, že k takové dětské párty bude patřit i hudba, kterou dnešní děti milují. Zpříjemněte svým dětem začátek školního roku a překvapte je některým z kvalitních audio přístrojů společnosti SENCOR, která má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti a její nabídka je cenově přístupná.

Lehký ale výkonný

Kvalitní přístroj za rozumnou cenu vždy najde uplatnění a my si nemusíme dělat přehnané starosti, jestli přístroj nedozná nějaké úhony. Jsou to především lehká a tedy snadno přenosná stereofonní rádia.

SENCOR SPT 3800 je vybaveno CD přehrávačem, USB rozhraním, AUX-IN vstupem pro připojení externího zařízení, které je možné připojit i přes Bluetooth V2.1, dálkové ovládání. SENCOR SPT 3800 je dostupný za cenu 1499 Kč.

SENCOR SPT 3310 s CD přehrávačem má rovněž USB rozhraní, AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, které je možné připojit i přes Bluetooth V2.1. Předvolba pro 20 i pro přehrávání až 99 skladeb ve formátu MP3.Výstupní výkon reproduktorů je 4 W RMS (2 x 2 W). SENCOR SPT 3310 je dostupný za cenu 1299 Kč.

SENCOR SPT 2320 s CD přehrávačem, USB rozhraním, AUX-IN vstupem pro připojení externího zařízení, které je možné připojit i přes Bluetooth V2.1, výstup pro sluchátka. Výstupní výkon reproduktorů je 3 W RMS (2 x 1,5 W). SENCOR SPT 2320 je dostupný za

cenu 1099 Kč.

Všechny přístroje jsou také vybaveny předvolbou pro 20 stanic FM (87,0 – 108 MHz) a předvolbou až 99 skladeb ve formátu MP3.

Bez oblíbené hudby ani krok!

Většina dospívajících i dětí však má ve svém mobilním telefonu oblíbené skladby už dávno uloženy. Pro ně mohou být vhodným řešením kvalitní bluetooth reproduktor. Například SENCOR SSS 6200, který je konstruován z kvalitní oceli a reproduktory jsou pokryty prémiovou látkou, která má na sobě úpravu proti vsáknutí vody. Svoji oblíbenou hudbu z telefonu či tabletu přehraje pomocí bezdrátové technologie Bluetooth s dosahem až 15 metrů. O silný a čistý zvuk se postarají čtyři reproduktory o maximálním výkonu 20W a barvu zvuku si lze upravit pomocí vestavěného ekvalizéru. S NFC technologií se reproduktor s externím zařízením snadno spáruje. Výdrž přehrávání až 8 hodin. SENCOR SSS 6200 je k dostání za cenu 1599 Kč.

SENCOR SSS 1100 je malý kompaktní voděodolný reproduktor s velkým výkonem, jenž odolá i cákání vody z bazénku na zahradě či na koupališti. S mobilem či tabletem se propojí pomocí bezdrátové technologie Bluetooth s dosahem až 15 metrů. O silný a čistý zvuk se postarají tři reproduktory o maximálním výkonu 10W. Kapacita dobíjecí baterie nabídne nepřetržité přehrávání hudby až 13 hodin. Reproduktor lze snadno připevnit třeba i na koloběžku či kolo a je k dostání ve čtyřech barevných provedeních. SENCOR SSS 1100 je dostupný za cenu 799 Kč.

SENCOR SSS 1050 je ještě menší kompaktní voděodolný reproduktor, který se lehce vejde do batohu či větší kapsy. Je také k dispozici ve čtyřech barevných variacích a po spárování s mobilním zařízením na něm můžeme pomocí Bluetooth přehrávat hudbu až do vzdálenosti 15 metrů, a to po dobu 13 hodin. SENCOR SSS 1050 je dostupný za cenu 499 Kč.

Samozřejmě, že k párty bude patřit i malé pohoštění, pro děti pokud možno lehké a zdravé. I s tím nám produkty společnosti SENCOR snadno pomohou. Viz naše zpráva…

O značce SENCOR:

Značka SENCOR se poprvé objevila v Japonsku ve vlně nově vznikajících značek, jako bylo Sony, Aiwa, Sanyo, po oživení ekonomiky po válce v roce 1969. Od té doby ušla dlouhou cestu, na které rozšířila svůj sortiment a snaží se pokrývat veškeré portfolio domácích elektronických pomocníků. Dnes je SENCOR řízen z Evropy, výroba probíhá v Asii i Evropě, ale stále s Japonskou přesností, důsledností a perfekcionismem. Dnešní designéří jsou špičkoví odborníci, kteří přináší do našich domovů moderní výrobky, které nejsou jen šedo-černo-bílé, ale nebojí se barviček a radosti. Značka SENCOR se drží pravidla: Kvalita za odpovídající cenu – ani koruna navíc!