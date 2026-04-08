Slotmaschinen Erfahrungen beim Scored Casino analysiert

Das Scored Casino ist ein Online-Casino, das sich auf eine breite Palette von Spielern konzentriert und gleichzeitig modernen Standards entspricht. Neben klassischen Tischspielen wie Blackjack und Roulette bietet es auch eine Vielzahl an Videoslot-Machines.

Design und Thema

Das Scored Casino ist thematisch auf ein Golfplatz-Setting ausgerichtet, was sich durch das Design der Slotmaschine "Scored" widerspiegelt. Die Spielumgebung ist grün-golden gehalten, mit einem schattigen Hintergrund und gewinne groß mit Scored Casino Symbolen wie Golfgläsern, Bällen und Blumen.

Symbole

Die Symbole in dieser Slotschirme sind ziemlich intuitiv; sie können normalerweise als Kugel, Fuchs oder Pfeil interpretiert werden. Die wichtigsten Symbole haben unterschiedliche Punktzahlen darunter.

Ausschüttungen (Payouts)

Der höchste Bonus im Spiel ist 1000 x der Einsatz von einem Gewinn in den Freispielen.

Wildsymbole und Scatter-Symbole

Die Slotmaschine "Scored" verfügt über eine besondere Symbol-Bonifikations-Regel, die zwei zusätzliche Symbole ermöglicht: ein Scharfschütze und das Golfclub. Der Schuss ist auf der rechten Seite des Spieles; es ersetzt alle anderen Symbole bis zur Zahl, soweit keine andere Wild-Matrix vorhanden ist.

Bonusmerkmale

Ermöglichen Sie die Verwendung bestimmter Symbolmöglichkeiten und zugehörige Ersatzsymbole.

Freispiele

Der höchste Bonus in dem Spiel beträgt 1000 x den Einsatz von einem Gewinn, der sich in der Freispiel-Funktion manifestiert. Das Ziel ist, mindestens ein gewünsches Symbol zu erhalten und somit den Hauptbonus aufzutreiben.

RTP (Return to Player)

Die RTP-Werte des Scored Casino liegen im Durchschnitt von 95-97 %. Die RTP-Rate für die Slotmaschine "Scored" selbst beträgt 96,02%.

Volatilität

Das Spiel gilt als medium-volatiles Spiel. Sie können eine volatilisierende Energie spüren und manchmal auch ohne Gewinn enden.

Einsätze

Der Mindesteinsatz bei dem Slotbetrag beträgt 1, der Höcheinsatz liegt bei 1000 $. Der Geldauszahlungsbetrag im Spiel ist mit einer höheren Punktzahl identisch mit der Maximalsumme.

Maximale Gewinnsumme

In den Freispielen kann ein Maximengewinn von 1000x des Einsatzes erreicht werden. Dieser maximale Wert hängt stark mit der gewählten Menge zusammen.

Gameplay

Das Scored Casino bietet eine einfach zu bedienende Grafik und einen leichten Spielprozess, der auf einer Webseite basiert.

Handyspiel

Die Slotmaschine kann über ein Handy gespielt werden. Sie muss die entsprechenden Geräte-Kompatibilitätseinstellungen vornehmen.

Spielererfahrung

Das Scored Casino ist für seine großartige Spiele-Angebote und hervorragende Unterstützung bekannt. Der Betreiber verspricht auch eine hohe Sicherheit der Nutzerdaten und -konten.

Analyse

Die Slotmaschine "Scored" bietet ein angenehmes Spielerlebnis mit einfachem, aber vielseitigem Design und leichten Funktionen sowie einer hervorragenden Unterstützung durch den Betreiber des Scored Casinos. Die hohe RTP-Rate von 96,02% garantiert faire Chancen für die Spieler.

Abschluss

Das Slotmaschinen-Erlebnis im Scored Casino ist ein spannendes Abenteuer mit zahlreichen Möglichkeiten zur Gewinngenerierung. Dieses Slot-Game hat viele Symbole und Boni, bietet eine einfache Navigation über alle Ebenen des Spiels und ermöglicht eine hohe maximale Ausschüttung der Spieleinsätze.

Wir hoffen, dass dieser Artikel bei dem Leser hilfreich ist.