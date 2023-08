Spolehlivý servis a opravy lisů

Máte firmu, kde se pracuje s těžkými stroji na zpracování kovů, různé lisy a podobně? Pak oceníte tip na jejich spolehlivou opravu, protože investice do nich byla náročná a jistě netoužíte, by se i nenávratně poškodily kvůli neodbornému zásahu.

Opravy lisů – řešení

Když se porouchá tak složitý stroj, určitě si nebudete hledat opravu na internetu, jako když sháníte například servis mobilů. Někdy ani recenze nejsou relevantní, protože někdo se může sám vychválit, jinde škodí konkurence. Optimální je, když jsou za společností nějaké hodnoty jako tradice, zkušenosti, v konečném důsledku i kladné reference spokojených zákazníků, což mohou být lidé, které znáte. V osobním kontaktu si i konkurence může pomoci, takže když budete shánět opravy lisů, můžete se zeptat, na koho se spoléhají jiní. Doporučujeme takové opravny, které se specializují i na veškeré kovací a tvářecí stroje všech značek. Servis zpravidla do 48 hodin je optimální, protože rychlost je podstatná, jelikož prodlevy ve výrobě se prodražují. Skvělé je, když se firma zaměřuje i na celou Českou republiku, a když má zakázky i v zahraničí, je to bonus. Znamená to, že roste a rozvíjí se díky profesionální práci.

Opravy a servis klikových lisů

Samozřejmě je optimální, když daná firma nabízí co nejširší možnosti služeb, například když poskytne i specifické opravy a servis klikových lisů. Pokud hledáte takovou společnost, jistě oceníte, když daná firma přijede, zjistí příčinu poruchy a hned navrhne opravu, přiblíží cenu atd. Je jedno, jestli jde o opravy drobné i velké, výměny dílů při klasickém opotřebení i náročnější zásahy při poškození, profík v oboru by měl najít řešení vždy. Spolehlivou společností je IMONT press s.r.o. (www.imontpress.cz). Firma se specializuje na montáže, servis a opravy strojních zařízení, hlavně lisů a tvářecích strojů již od roku 1997. Dále poskytují i výrobu a montáž konstrukcí a dopravníků či stěhování strojů, zajistí opravy mechanických lisů (výstředníkových, klikových), generální i běžné opravy strojních zařízení či zajistí opravy včetně elektroinstalace. Právě tato společnost má zakázky po celé republice i Evropě, takže si můžete být jistí perfektními službami.